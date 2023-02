Chi è uscito ieri sera 9 febbraio Grande Fratello Vip: chi in nomination

Grande Fratello Vip l’eliminato di ieri sera 9 febbraio, nomination e cosa è successo nel corso della diretta: lite Tavassi Attilio, scontro Giaele Quaranta

Erano sei i concorrenti al televoto nella puntata di ieri sera 9 febbraio al Grande Fratello Vip. Edoardo Donnamaria, Attilio Romita, Antonino Spinalbese, Sarah Altobello e Luca Onestini sono stati i nominati e tra loro il pubblico ha scelto chi salvare. Una sfida serrata per un confronto davvero importante per gli sviluppi del reality con personaggi forti come Antonino, Edoardo e Luca che chi prima chi dopo hanno animato la Casa tra amori, flirt, scherzi e scontri. Il primo a salvarsi è stato Antonino Spinalbese, seguito a stretto giro da Luca Onestini. Dopo aver affrontato numerosi argomenti nella puntata di ieri sera del GF VIP, Alfonso Signorini è tornato al televoto e ha annunciato che il terzo a salvarsi è stato Edoardo Donnamaria che è stato il più votato e ha ottenuto il 43%. L’eliminato dal televoto e che quindi andrà direttamente in nomination per l’esclusione, insieme a Nikita, è Attilio Romita. Il grande riscontro di Edoardo Donnamaria e il secondo posto di Luca Onestini con il 26,1% sono un chiaro segnale di come il pubblico apprezzi il gruppo degli Spartani. Antonino Spinalbese ha raccolto il 15,9%, Sarah Altobello si è salvata per un soffio con l’8,9%, infine Attilio Romita è arrivato ultimo con 6,1%. Ribadiamo che chi è uscito ieri sera 9 febbraio dal GF VIP non è Attilio Romita che però ha perso al televoto e sarà in nomination per l’eliminazione nella prossima puntata.

GF Vip cosa è successo ieri sera 9 febbraio

Ieri sera nella puntata del 9 febbraio del Grande Fratello Vip subito scontro tra Giaele e Martina con al centro Daniele Dal Moro. L’ingresso della vincitrice del GF Vip nel 2019 ha scombussolato gli equilibri tra la venezuelana e l’imprenditore, ex della Nasoni. Lo stesso Daniele ha ammesso di essersi tenuto lontano da Martina per non infastidire Oriana, ma tra le due donne c’è chiaramente tensione. La bionda influencer è decisa a chiudere con Daniele con Martina che ha provato a individuare i motivi che hanno spinto il suo ex a non fidarsi di lei, Oriana però ha risposto a tono, come sempre, chiamandola ragazzina, rosicona e finta santarelli. E alla fine la provocazione “Ci riprovi, pensa te a cosa non gli è piaciuto di te”, le sue parole. A sorpresa Daniele ha avuto belle parole per Oriana spiegando che la ritiene una ragazza intelligente e che sia molto meglio di come si presenti.

Nella puntata di ieri sera 9 febbraio del GF Vip è stato poi il turno di Attilio Romita che in questi giorni ha più volte criticato Tavassi, ritenuto il capobanda di un gruppo che decide sottobanco chi nominare. Il giornalista ha sottolineato che lui era entrato per un gioco individuale e non di squadra, Tavassi ha replicato spiegando che non vive per nominare lui ma semplicemente ha spinto gli altri a farsi nominare per aver attaccato Donnamaria, Giaele, Micol e la stesso Tavassi. Alfonso Signorini ha sottolineato come le parole di Attilio nei confronti del presunto gruppo di Tavassi (“associazione mafiosa”) siano state fuoriluogo ma nonostante le indiscrezioni non è arrivata nessuna squalificata come richiesto tra gli altri anche dalla mamma dello stesso Tavassi. A sorpresa Daniele, amico di Attilio, ha difeso Tavassi spiegando che in realtà è lo stesso giornalista a fare danni a se stesso e non il fratello di Guendalina e gli altri compagni della Casa. Il successivo blocco della puntata del 9 febbraio del GF Vip ha visto al centro del salotto Nikita, Luca Onestini e Ivana Mrazova. Il rapporto tra i due ex è splendido, l’ex tronista è felice accanto alla modella e la vede come un pezzo della famiglia. Anche Ivana ha spiegato che la complicità c’è ancora e non può andare via. Nikita però continua a soffrire per Luca e spiega di non riuscire a toglierselo dalla testa, Onestini però non le crede e sostiene che la Pelizon ci stia marciando. Ivana è dalla parte di Luca e invita Nikita ad accettare un no e non illudersi.

Ieri sera al GF Vip nella puntata del 9 febbraio è arrivato anche il faccia a faccia tra Giaele e Cristina Quaranta avvenuto in studio con l’ex concorrente di Ti spedisco in convento. Prima dello scontro, è stato precisato, attraverso una note dei legali di Brad marito di Giaele, che la cena con altre donne è avvenuta a fine novembre, proprio quella cena che Cristina Quaranta sostiene di aver visto in prima persona. Si è tornato poi a parlare della battuta che l’ex di Non è la Rai ha fatto proprio all’ereditiera relativa al fatto che la carta di credito non le serve più perché il marito è ormai lontano. Dopo uno scontro duro con Cristina Quaranta che ha difeso la categoria che Giaele ha offeso, le due hanno fatto un passo in avanti alla ricerca di una pace che sembra però ancora distante. Subito dopo c’è stato un intero blocco del GF Vip di ieri sera dedicato ad Antonella Fiordelisi, facciamo un passo indietro e capiamo il motivo per cui Alfonso Signorini ha convocato in confessionale l’ex schermitrice. Stefano Fiordelisi, il padre della ragazza, ha parlato di bullismo ai danni della figlia, termine che anche la stessa Antonella utilizza nella casa quando si sente attaccata dal gruppo di Tavassi. Appena Alfonso Signorini ha chiesto alla gieffina come si sentisse realmente, lei è scoppiata subito a piangere chiedendo che queste immagini non fossero mostrate agli altri nella casa. Così ad Alfonso ha detto di sentirsi presa di mira perché riesce ad avere un confronto con una sola persona, ma diventa difficile quando ce ne sono otto che le danno contro. Inoltre ha aggiunto che anche con Edoardo Donnamaria ci sono alti e bassi e che essendo diventato per lei solo un gioco di sentimenti, la questione per lei è difficile da gestire.

A questo punto Alfonso Signorini le ha chiesto se si sente veramente bullizzata e in questo caso di lasciare la casa del GF Vip se sta male. Antonella ha risposto di non sentirsi bullizzata ma comunque presa di mira e Signorini le ha suggerito maggiore leggerezza. Successivamente nella puntata del 9 febbraio del GF Vip è stato il turno della sorpresa per Nicole Murgia che ha ricevuto la visita del padre, il primo sostenitore dell’attrice che da sempre l’ha accompagnata ai provini. Francesco, questo il nome del genitore, ha dato supporto alla figlia dicendole che tutti sono orgogliosi di quanto stia facendo nella casa e che deve continuare così cantando, ballando e ridendo perché trasmette gioia. Dopo la sorpresa per la Murgia è tornata al centro dell’attenzione nella puntata di ieri sera del GF Vip la protagonista indiscussa di questa edizione sostenuta anche dallo stesso Alfonso Signorini: Oriana Marzoli. La venezuelana si è raccontata e ha spiegato di essere entrata nella Casa per dimenticare il suo ex Eugenio, una relazione di quattro anni conclusa con grande dolore. Oriana ha raccontato che si tratta dell’amore della sua vita e che è stata tradita più volte perché era opinionista di Uomini e Donne spagnolo ed è stato con molte corteggiatrici.

GF Vip chi è stato nominato 9 febbraio

I preferiti di ieri sera 9 febbraio del GF Vip sono stati Edoardo Tavassi, Andrea Maestrelli e Sarah Altobello. Questi sono i concorrenti scelti dalla Casa, mentre Alberto De Pisis è preferito perché ha vinto il televoto di lunedì 6 febbraio. Sonia Bruganelli ha dato l’immunità a Antonella Fiordelisi come ormai da tradizione, mentre Orietta Berti, anche in questo caso senza sorprese, ha scelto di rendere immune Luca Onestini. È arrivato poi il turno delle nomination palesi che come al solito hanno riservato sorprese e toni molto accessi: Edoardo Donnamaria ha votato Antonino, Attilio Romita ha confermato di non apprezzare il comportamento di Edoardo e si è scagliato contro di lui. Giaele ed Oriana, ancora una volta, sono d’accordo e decidono di votare entrambe Davide. Daniele Dal Moro sceglie di fare il nome di Nicole Murgia, mentre Davide Donadei ricambia e dà il suo voto a Oriana. Le nomination palesi di ieri sera 9 febbraio si concludono con Nicole Murgia che ricambia il voto a Daniele, mentre Micol sceglie Davide proprio come Giaele e Oriana. Nel confessionale Tavassi aumenta i voti per Davide facendo il nome dell’ex tronista di Uomini e Donne. Alberto De Pipis vota invece Daniele Dal Moro per ricambiare il voto che aveva ricevuto una settimana fa. In mancanza di Nikita, già in nomination, Luca Onestini fa il nome di Antonino per un’antipatia mai nascosta tra i due. Sarah Altobello decide di fare il nome Nicole Murgia. A sorpresa nel confessionale Andrea rivela che Oriana gli ha fatto una “proposta indecente” che però lui ha rifiutato perché non vuole essere l’ultima ruota del carro e per questo ha deciso di nominarla. Chiude la tornata Antonella Fiordelisi che rimane coerente e vota Micol. Ieri sera 9 febbraio al GF Vip chi è stato nominato sono: Davide, Antonino, Daniele, Murgia e Oriana a cui si aggiungono Nikita e Attilio.