Chiara Francini chi è e cosa ha fatto in carriera

Chi è Chiara Francini co-conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo 2023: la carriera e i film che ha fatto

Chiara Francini chi è età. Il compito di condurre quella che è la serata più attesa di ogni Festival di Sanremo, ovvero quella dedicata alle cover e ai duetti, spetta a Chiara Francini, co-conduttrice della quarta serata del Festival insieme a Gianni Morandi e Amadeus. Nata a Firenze il 20 dicembre del 1979, Chiara Francini ha 43 anni ed è uno dei volti più amati della televisione e del cinema italiani. Chiara Francini biografia: dopo aver terminato gli studi a Firenze e aver conseguito la laurea in Lettere con una tesi in italianistica che le vale un bel 110 e lode, Chiara ha iniziato a dedicarsi alla recitazione, iniziando a muovere i suoi primi passi a teatro, prima di approdare in televisione grazie a Max Giusti, che la vuole in Stracult e BlaBlaBla. La seconda metà del primo decennio degli anni 2000 è quella della consacrazione di Chiara Francini, che sbarca in televisione e appare in fiction di successo come Gente di mare, Camera Cafè, Tutti pazzi per amore e in episodi singoli di Don Matteo e Romanzo Criminale. Intanto, Chiara è protagonista anche di moltissimi film al cinema e continua la sua esperienza a teatro. Con l’arrivo del nuovo decennio, Chiara Francini amplia parecchio la sua esperienze, diventando testimonial di moltissime pubblicità, conducendo programmi televisivi come Colorado, e iniziando anche a scrivere romanzi col fortunatissimo esordio nel 2017 con Non parlare con la bocca piena. Oggi, Chiara Francini vanta lunghissime carriera sia al cinema che in televisione, ha pubblicato quattro romanzi, tutti di grande successo, ha collaborato con importanti organi come La Stampa e Vanity Fair, è stata alla guida di programmi come Drag Race Italia e ha anche ottenuto parecchi riconoscimenti nella sua carriera. Un percorso straordinario, di cui sono possono vedere molte tappe su Instagram, che ora sta per arricchirsi con la presenza a Sanremo nelle vesti di co-conduttrice. Chiara Francini fidanzato: per ciò che riguarda la sua vita privata, invece, Chiara Francini è fidanzata da ormai più di 15 anni con l’ex calciatore svedese Frederick Lundqvist.

Chiara Francini film

Chiara Francini carriera e film. Chiara Francini è sicuramente un volto amatissimo del cinema italiano, con alle spalle tantissimi ruoli estremamente amati. L’esordio sul grande schermo per l’artista fiorentina risale al 2002 nel film Fortezza Bastiani. Il successo inizia ad arrivare nel 2007, con la partecipazione a due film molto amati come Una moglie bellissima di Leonardo Pieraccioni e Lillo e Greg – The Movie al fianco dei due amatissimi comici. Tra il 2010 e il 2011 Chiara Francini è nei due capitoli: Maschi contro femmine e Femmine contro maschi. Sempre nel 2011 l’attrice toscana figura nel remake di Amici miei e nel film La peggior settimana della mia vita. Negli anni successivi per Chiara Francini arrivano tante pellicole di successo: da Buona giornata a Pazze di me, fino a Tutto molto bello e Soap Opera. Tra gli ultimi film in cui ha figurato Chiara Francini troviamo Addio al nubilato e la produzione di Prime Video Tre Sorelle. Come detto, Chiara Francini vanta una lunga esperienza anche in televisione, dove spicca sicuramente la sua avventura nella fiction Non dirlo al mio capo, dove interpreta il ruolo di Perla, uno dei personaggi più amati di tutta la serie.