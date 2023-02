Chiara Francini marito e figli: chi è l’ex calciatore

I dettagli della vita privata di Chiara Francini: il compagno è un ex calciatore e sui figli l’attrice si è espressa in diverse occasioni

Chiara Francini marito e figli. Una delle grandi protagoniste della quarta serata del Festival di Sanremo 2023 è Chiara Francini che ricopre il ruolo di co-conduttrice dopo Chiara Ferragni, Francesca Fagnani e Paola Enogu. L’attrice è un volto amatissimo e famosissimo dello spettacolo italiano, con una lunga e solida carriera e una vita privata vissuta, ormai da parecchi anni, al compagno Frederic Lundqvist. I due stanno insieme da più di 15 anni, ma non hanno mai avuto figli e questo è un tema di cui la conduttrice ha parlato in diverse occasione, tra cui un’intervista a Leggo, in cui Chiara Francini ha ammesso che le è capitato di essere guardata in modo diverso solo per il fatto di essere una donna senza figli. La società, secondo l’attrice, porta le donne a sentirsi inadeguate in occasioni del genere, quando magari subentra l’esigenza sociale di avere figli e non si è pronti, ma è chiaramente un meccanismo sbagliato perché non c’è nulla di sbagliato o inadeguato nel non essere madri. Nel corso di un’intervista a Oggi, invece, Chiara Francini è tornata sull’argomento figli, rivelando di aver provato ad avere un figlio, ma raccontando anche di non sapere se è davvero quello che vuole. È difficile, secondo Chiara Francini, essere sicure di voler avere un figlio e non temere di non essere all’altezza, quindi, siccome lei non riesce a decidersi se vuole un figlio o meno, l’attrice ha rivelato che sarà il suo corpo a decidere per lei. Insomma, non ci sono ancora figli all’orizzonte per Chiara Francini, ma è un’evenienza da non escludere e un tema a cui la conduttrice tiene moltissimo.

Chiara Francini chi è Frederick Lundqvist

Come detto, da parecchi anni ormai Chiara Francini divide la propria vita con Frederick Lundqvist, ex calciatore svedese di 42 anni, con cui l’attrice toscana è fidanzata dal 2005. Quasi 20 anni insieme per i due, ma Frederick è sempre rimasto lontano dai riflettori, nonostante la grande notorietà della moglie. Del compagno di Chiara Francini sappiamo, appunto, che è un calciatore, che ha speso la sua esperienza nel calcio scandinavo, giocando in patria e in Norvegia e arrivando anche a essere convocato dalla Nazionale svedese. Lundqvist ha appeso gli scarpini al chiodo poco dopo aver conosciuto Chiara, nel 2006, e dopo il ritiro da calciatore ha cominciato una nuova vita, dando il via a un’azienda che si occupa di servizi di sicurezza. Frederick Lundqvist è un volto praticamente sconosciuto al mondo dello spettacolo, è estremamente riservato e conosciamo qualche informazione su di lui solo tramite alcune interviste di Chiara Francini. L’attrice fiorentina ha sempre speso parole al miele per il compagno, non marito perché i due non hanno mai sentito l’esigenza di sposarsi, ma vivono benissimo la loro vita anche senza il matrimonio. Frederick e Chiara sono anime gemelle, che hanno deciso di viveri la loro relazione lontani dai riflettori, facendo avanti e indietro tra la Svezia e l’Italia e apparendo solo in rare occasioni insieme pubblicamente o in qualche scatto social.