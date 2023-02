Chiara Iezzi fidanzato: il giallo rabbino

Chiara Iezzi è la bionda del duo musicale composto da Paola e Chiara, protagonista a Sanremo 2023. Ma cosa si sa sul suo fidanzato?

Con la canzone Furore sono tornate alla ribalta a Sanremo 2023 e così in tanti si sono chiesti chi è il fidanzato di Chiara Iezzi. Il ritorno di Paola e Chiara è senza alcun dubbio una delle notizie che sta caratterizzando Sanremo 2023, in un’edizione seguitissima e già da record, dati Auditel alla mano. Il duo, dopo la separazione del 2013, ha deciso di tornare insieme e ha scelto il palco dell’Ariston per tornare a far ballare e a sognare i loro fan, che male avevano digerito lo scioglimento e che sono stati decisione per la loro reunion. Ma, quando si parla delle due cantanti, molto spesso si finisce e si sfocia in quello che è il mono del gossip. Ed ecco che la bionda del duo, ossia Chiara, tante volte è finita sotto la luce dei riflettori e della ribalta per la sua vita privata e sentimentale. Ma che cosa si sa su quest’ultima? Non resta che entrare nello specifico e nel dettaglio, perché sembra essersi una sorta di mistero e di giallo, che forse in pochi sanno e conoscono. E la curiosità ovviamente e inevitabilmente domina e la fa da padrone.

Chiara Iezzi figli

Per parlare degli amori di Chiara Iezzi occorre fare un tuffo nel passato, più precisamente all’anno 2014. Infatti è proprio nel 2014 che la donna è convolata a nozze, sposandosi in gran segreto a Cipro con Meir Cohen. Con si può intuire e capire dal nome, si tratta di uomo di origine israeliana, di religione ebraica e che è un cohen, ossia un vero e proprio sacerdote per quella che è la sua comunità. Un rapporto che è apparso molto forte quello tra i due, tanto che l’artista si è persino convertita all’ebraismo. Il matrimonio tra i due però non è andato bene e i due a oggi non sono più marito e moglie. La cantante ha comunque raccontato come i rapporti siano rimasti buoni e cordiali. Ma che cosa ha causato la rottura nella coppia? Nel 2019, ai microfoni di Oggi, Paola ha parlato di un’amicizia che molto spesso sfocia in collaborazione dal punto di vista professionale. Infatti l’uomo l’ha seguita e aiutata sul set per un docufilm girato a Los Angeles. In futuro i due potrebbero produrre anche qualcos’altro.

Per il resto però una delle due sorelle Iezzi ha voluto dire poco e nulla, non facendo dunque chiarezza sul perché si siano lasciati. I dubbi e le domande dunque restano. Ma oggi c’è qualcuno nella vita della protagonista al Festival di Sanremo? Spulciando e guardando il suo profilo social, non pare esserci nessun uomo nel suo cuore. Ma, vista la sua riservatezza nel rapporto con Meir Cohen, su questo non ci può essere certezza e sicurezza. Senza alcun dubbio però i fan sono maggiormente concentrati su quel che sta succedendo nella città ligure, con Furore che è il titolo del brano presentato insieme a Paola. Molto probabilmente per i sentimenti e per l’amore ci sarà tempo. La reunion delle due, arrivata dopo tanto tempo, non può non essere la notizia più importante e che attira la maggioranza delle attenzioni.