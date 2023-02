Paola Iezzi fidanzato: la verità sul matrimonio

Paola Iezzi, membro del duo musicale Paola e Chiara, ha molto spesso fatto parlare anche per quella che è la sua vita privata e sentimentale

Il ritorno di Paola e Chiara ha posto l’attenzione anche sulla vita privata: in particolare su chi è il fidanzato di Paola Iezzi, quella mora. Quando si parla del duo musicale composto da Paola e Chiara, c’è chi inevitabilmente fa fatica a distinguerle. Le due sorelle Iezzi sono tornate insieme e hanno scelto come luogo per ufficializzare la loro reunion il palco di Sanremo 2023. La loro Furore è state tra le canzoni protagoniste della seconda serata di questa seguitissima e chiacchieratissima edizione della canzone italiana. E tutto darà da preambolo a un tour che toccherà sia Milano che Roma. Ma, a proposito di chiacchiere, a far parlare molto spesso è la loro vita sentimentale e privata. E quella di Paola è davvero tutta da raccontare e da analizzare. D’altronde, quando si finisce a parlare di gossip, la curiosità è sempre e comunque tantissima. Non resta dunque che entrare nello specifico e nel dettaglio, perché molti aspetti, per alcuni fan, sono sempre stati molto poco chiari.

Paola Iezzi figli

La 48enne Paola Iezzi è nata a Milano il 30 marzo 1974 ed è quindi del segno zodiacale dell’Ariete. Parlando però di legami sentimentali, la donna è, da ormai ben oltre dieci anni, innamorata di Paolo Santambrogio, fotografo di moda molto conosciuto e noto nel mondo dello spettacolo, ma anche registra di videoclip. I due non hanno figli e non sono sposati. In realtà, stando a indiscrezioni e rumors, nel 2014 l’uomo avrebbe fatto la fatidica richiesta, ma il tutto ancora non è stato celebrato. Voci parlano comunque di nozze che prima o poi potrebbero arrivare per i due. La coppia d’altronde convive da tempo e le cose sembrano andare a gonfie vele. Quindi questo matrimonio s’ha comunque da fare. In realtà un problema potrebbe essere legato alla fede del fidanzato, che essendo agnostico non è nemmeno battezzato. Senza parlare della cerimonia, che Santambrogio vorrebbe sobria, a differenza della Iezzi. Differenze e diverse vedute che però non potranno certo ostacolare i loro piani e le loro idee.

Parlando di quella che è la sua dolce metà, l’artista ha dichiarato, in un’intervista rilasciata un po’ di tempo fa ai microfoni di Vanity Fair, di come lui non abbia mai cercato di sfruttare il suo nome e la sua immagine per cercare di farsi pubblicità e attirare nuovi clienti. Il buon Paolo ha sempre cercato di puntare tutto sulla sua creatività e nemmeno alle feste ha voluto mettersi in mostra, evitando foto con la sua Paola. Insomma, un amore vissuto a dir lontano dalla luce dei riflettori e della ribalta. Dunque un rapporto forte, vero e duraturo, dato che, come detto, va avanti da tantissimi anni. Non resta che attendere quello che succederà e che accadrà e se questo fatidico sì è davvero destinato ad arrivare, senza pensare troppo ai tempi. Per ora però tutti gli occhi sono concentrati su Sanremo. Del futuro, quantomeno al momento, si può sapere poco e nulla, in particolar modo se si parla di quello sentimentale e amoroso. Ma le sorprese potrebbero essere sempre e comunque dietro l’angolo.