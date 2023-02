Peppino Di Capri Champagne: la storia vera della canzone

La storia vera di Champagne canzone indissolubilmente legata a Peppino Di Capri premiato per la sua carriera a Sanremo 2023

Peppino di Capri è indissolubilmente legato alla canzone Champagne e ovviamente appassionati e non dell’artista si sono chiesti se ci sia una storia vera che ha portato poi alla scrittura della canzone e se Champagne sia nata da un’esperienza vissuta dallo stesso Peppino Di Capri. Per raccontare la storia vera di Champagne è necessario precisare che la canzone è stata scritta da Mimmo Di Francia, Salvatore De Pasquale, in arte Depsa, e Sergio Iodice. Tutto è partito da una frase che Depsa aveva scritto su un’agenda che fece partire il processo creativo che poi ha portato alla stesura del testo di Champagne, ma soprattutto la molla che ha dato poi vita al titolo è nata per casualità. Infatti Peppino Di Capri aveva la possibilità di presentare la canzone a cavallo tra Natale e Capodanno così l’artista insieme agli autori avevano in mente di chiamare la canzone con un titolo che richiamasse alle festività, in particolare Capodanno. Depsa girava attorno al concetto di “coppa di champagne” fin quando Di Francia non convinse il collega a utilizzare proprio il nome Champagne. La musica invece venne creata da Mimmo Di Francia in un taxi a Napoli. La curiosità sulla storia vera di Champagne riguarda anche la volontà da parte di Peppino Di Capri di dare la canzone a Charles Aznavour perché immagina che l’artista francese fosse decisamente più adatto per la canzone. L’artista fece un provino e si convinse della sua capacità di interpretare Champagne. 84 anni da compiere a luglio, 67 di carriera (che ancora va avanti): Peppino Di Capri, al secolo Giuseppe Faiella, è uno dei grandi nomi della musica italiana. Non stupisce quindi che lui, veterano doc della canzone del Bel Paese, sia stato premiato al Festival di Sanremo con un premio alla carriera.

Peppino Di Capri quanti Sanremo ha fatto

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, quello che è indiscutibilmente il più grande successo della sua carriera, cioè Champagne, non è mai stato portato a Sanremo, ma bensì venne presentato nel dicembre 1973 a Canzonissima, per poi uscire in un 45 giri che aveva, sul lato B, la canzone L’ultima sigaretta. Vediamo allora quante volte Peppino Di Capri ha partecipato a Sanremo, e quante volte lo ha vinto. Come tanti nomi storici della canzone italiana, Peppino Di Capri ha vissuto in pieno l’epoca d’oro di Sanremo, quando al Festival partecipavano regolarmente i maggiori cantanti italiani. Proprio per questo l’artista campano è apparso di frequente alla kermesse ligure ospitata dal Teatro Ariston. In tutto, Peppino Di Capri ha fatto Sanremo 11 volte, tra il 1967 e il 2005. La prima partecipazione è stata appunto all’età di 27 anni anni, con il brano Dedicato all’amore.

È poi tornato al Festival nel 1971 con L’ultimo romantico, nel 1973 con Un grande amore e niente più, nel 1976 con Non lo faccio più e nel 1980 con Tu cioè…. Le altri canzoni che Peppino Di Capri ha portato in concorso a Sanremo sono state: E mò e mò (1985), Il sognatore (1987), Nun chiagnere (1988), Il mio pianoforte (1989), Evviva Maria (1990), Favola Blues (1992, assieme a Pietra Montecorvino), La voce delle stelle (1993), Ma che ne sai… (…se non hai fatto il piano-bar) (1995, assieme a Gigi Proietti e Stefano Palatresi), Pioverà (Habibi ené) (2001) e La panchina (2005). Su ben 11 partecipazioni, Peppino Di Capri ha ottenuto vari piazzamenti al Festival di Sanremo, vincendo la kermesse in ben due occasioni. È successo nel 1973 con Un grande amore e niente più, alla sua terza partecipazione, e poi di nuovo nel 1976, alla successiva partecipazione, stavolta col brano Non lo faccio più.