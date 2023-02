Sanremo 2023 classifica terza serata: il pubblico cambia la top 5

La classifica ufficiale di Sanremo 2023 per la terza serata: il pubblico cambia tutto e vola Ultimo

La terza serata di Sanremo 2023 ha visto l’entrata in scena del pubblico attraverso il televoto e la giuria demoscopica, valutando così tutti i 28 Big in gara. Una puntata decisamente lunga, durata fino alle due di notte, per la “gioia” di Fiorello, che ha portato a seri cambiamenti nella classifica generale, che nelle prime due serate era stata delineata unicamente dalla sala stampa. Amadeus aveva promesso stravolgimenti e così è stato. Inizio al femminile con Paola e Chiara prima e Mara Sattei poi, ma soprattutto Gianluca Grignani, che mette in piedi uno spettacolo incredibile. Un errore, suo, fronte audio interrompe l’esibizione, con il cantante che si scusa e mostra grande maturità, evidenziando come a 50 anni si sappiano gestire certi intoppi ma non a 20, tendendo una mano a Blanco, di appena 19 anni. Non contento, messaggio contro la guerra in Ucraina dietro la camicia e fiori lanciati al pubblico, da vera rockstar. Co-conduttrice di serata Paola Egonu, che ha proposto un monologo atto a svelare un po’ di dettagli su di sé, la sua vita e il suo animo, sottolineando quanto ami il suo Paese, l’italia, e quanto le differenze la rendano unica, anche se spesso vengono sfruttate da soggetti ignoranti e dalla mente razzista, oltre che molto ristretta. Da Tananai a Lazza, da LDA a Madame, la serata scorre rapida, anche se sul web alcune voci corrono. C’è chi sostiene Grignani abbia bestemmiato, ma non è affatto vero e quel che si sente è un “porto via”, confuso da alcuni maliziosi con ben altre parole, che è facile immaginare. Altra invenzione, stando ai comunicati ufficiali diramati, sarebbe la lite nel backstage tra Anna Oxa e Madame, che qualcuno sostiene si siano prese a bicchieri d’acqua in faccia sul tema vaccini.

Tutti impazziti, poi, per i Maneskin, scatenati sul palco e molto ispirati, affiancati per Gossip da un immenso Tom Morello. È stata anche la serata di Gianni Morandi e Sangiovann, che hanno cantato una versione 2.0 di Fatti mandare dalla mamma, convincendo tutti, così come Massimo Ranieri, tornato per ottenere nuovi applausi nel suo Ariston. Ancora un doppio momento femminile, con Annalisa sul Suzuki stage per Bellissima ed Elodie in gara con la sua Due, in un abito mozzafiato che ha fatto tanto discutere sui social. Marco Mengoni ottiene una standing ovation e conferma la preferenza che lo ha portato in testa in classifica nelle prime due serate, mentre Gué fa festa su Costa Smeralda. Nulla da fare per Peppino Di Capri stasera, rinviato di un giorno per far spazio all’omaggio doveroso a Burt Bacharach, sulle note di I say a little prayer. A un passo dalla classifica, poi, ecco Alessandro Siani per presentare il suo ultimo film e proporre un suo monologo.

Sanremo 2023 classifica terza serata

La classifica generale dopo la terza serata di Sanremo 2023 è la seguente: 28 Sethu (Cause perse), 27 Shari (Egoista), 26 Will (stupido), 25 Anna Oxa (Sali), 24 Olly (Polvere), LDA (Se 23 gIANMARIA (Mostro), 22 Cugini di Campagna (Lettera 22), 21 Levante (Vivo), 20 Colla Zio (Non mi va), 19 Leo Gassmann (Terzo cuore), 18 Mara Sattei (Duemilaminuti), 17 Articolo 31 (Un bel viaggio), 16 Ariete (Mare di guai), LDA (Se poi domani), 14 Paola e Chiara (Furore), 13 Modà (Lasciami), 12 Gianluca Grignani (Quando ti manca il fiato), 11 Coma Cose (L’addio), 10 Giorgia (Parole dette male), 9 Elodie (Due), 8 Colapesce e Dimartino (Splash), 7 Rosa Chemical (Made in Italy), 6 Madame (Il bene nel male), 5 Tananai (Tango), 4 Lazza (Cenere), 3 Mr. Rain (Supereroi), 2 Ultimo (Alba), 1 Marco Mengoni (Due vite).