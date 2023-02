Andrea Delogu ex marito: chi è Francesco Montanari

Chi è Francesco Montanari, attore dalla straordinaria carriera ed ex marito della presentatrice del Prima Festival 2023 Andrea Delogu

Andrea Delogu è una delle conduttrici più apprezzate del panorama televisivo italiano e ha condotto il Prima Festival 2023 insieme a Gli Autogol e Jody Cecchetto, l’ex marito è Francesco Montanari uno dei principali attori della scena nazionale. Nato a Roma il 4 ottobre del 1984, sin da giovane Francesco Montanari si appassiona al mondo della recitazione, diplomandosi all’Accademia nazionale d’arte drammatica. Il grande successo arriva, poi, grazie a Romanzo criminale, la serie tv che narra la storia della banda della Magliana, in cui Francesco Montanari veste i panni del Libanese, uno dei personaggi principali della serie. Romanzo Criminale è un successo strepitoso e un enorme trampolino di lancio per Francesco Montanari, che in seguito a quell’esperienza diventa un grande protagonista del mondo dello spettacolo. La carriera di Francesco Montanari si articola a teatro, dove l’attore romano è protagonista di tantissimi spettacoli, al cinema dove lo troviamo in pellicole come Oggi sposi e Un natale stupefacente, e prosegue in televisione, dove dopo Romanzo Criminale Francesco Montanari è protagonista di molte altre serie da Il cacciatore a Questo è il mio paese, fino all’ultima fatica che è stata Il grande gioco, la sorprendente serie tv sul calciomercato di Sky. Nella sua carriera, Francesco Montanari ha anche ottenuto diversi riconoscimenti, come la vittoria del Nastro d’argento nel 2015 come migliore attore per il cortometraggio Mala Vita e il Premio Flaiano alla migliore interpretazione maschile nel 2018 con Il cacciatore. Per ciò che riguarda la sua vita privata, invece, Francesco Montanari e Andrea Delogu sono stati sposati dal 2016 al 2021.

Andrea Delogu e Francesco Montanari: la storia d’amore

Andrea Delogu e Francesco Montanari si sono conosciuti nel 2013 e dopo tre anni di relazione sono convolati a nozze nel 2016, unendosi in matrimonio con rito civile e celebrando poi la cerimonia in una piccola chiesa che si trova poco fuori Roma. Andrea Delogu ha raccontato a Vanity Fair che il primo appuntamento con l’attore è stato disastroso, ma indimenticabile, con Montanari che ha regalato alla conduttrice un paio di scarpe, ma del numero sbagliato, e ha ingaggiato un prestigiatore. Gesti che hanno fatto capire però alla conduttrice l’impegno di Francesco, così tra i due piano piano è scoppiato l’amore, celebrato nel 2016, ma che poi è andato esaurendosi. La coppia, infatti, ha deciso di lasciarsi nel 2021 e qualche tempo dopo la separazione sempre Andrea Delogu è tornata sulla vicenda, raccontando al magazine F, come gli anni vissuti al fianco di Francesco Montanari siano stati bellissimi e molto importanti, ma che l’amore tra i due semplicemente era finito e separarsi era la decisione migliore per entrambi. Col tempo sono emerse le diversità che li contraddistinguono e che sono emerse anche con la crescita sia personale che professionale. Così, dopo che il loro rapporto è finito in crisi Andrea Delogu e Francesco Montanari hanno deciso di lasciarsi, ma stando alle parole della conduttrice sicuramente i rapporti tra loro sono rimasti più che ottimi. Attualmente Andrea Delogu è legata a Luigi Bruno, mentre Francesco Montanari con Federica Sorino.