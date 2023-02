Chi è la madre della figlia di Little Tony

Chi è la prima moglie di Little Tony, madre di sua figlia Cristiana: il racconto del loro amore e le cause della morte

Cristiana Ciacci, 48 anni, è la figlia di Little Tony, celebre cantante mai dimenticato e ancora adorato, morto nel 2013. In suo ricordo porta avanti il progetto Little Tony Family, coltivando in qualche modo la grande passione per la musica che condivideva con il genitore, pur non essendo mai divenuta una cantante. A complicare la sua vita, privata e professionale, è stata l’anoressia, di cui ha sofferto a lungo, motivo per il quale vi fu un netto allontanamento da figlia e padre: “Lui non riusciva a vederla come una malattia. Dal suo punto di vista il male è ciò che ti colpisce nel fisico, non nell’anima. Era convinto mi facessi tutto questo da sola e non ho fatto in tempo a spiegarglielo”. Oggi Cristiana Ciacci si esibisce in giro per l’Italia con il progetto Little Tony Family, al fianco di due ballerine e dello storico collaboratore del padre Little Tony, Angelo Petruccetti. Il profondo amore per il genitore l’ha inoltre spinta a scrivere un libro, dal titolo Mio Padre Little Tony, nel quale descrive il rapporto con i suoi genitori.

Ciò ci porta a chiederci chi sia la madre di Cristiana Ciacci. Si tratta della prima moglie di Little Tony, Giuliana Brugnoli, che il cantante ha sposato nel 1972. La figlia ha raccontato il loro incontro, avvenuto a Ostia, dove sua madre prendeva il sole. È stato lui ad avvicinarsi, ammaliato dalla bellezza di questa ragazza. Il fatto d’essere famoso non gli ha impedito di corteggiarla in maniera insistente, mettendosi a rischio di una figuraccia, provando a diventare il suo fidanzato ufficiale per ben sei mesi. Un grande amore, il loro, durato 12 anni. Alti e bassi nella loro relazione, considerando come spesso fossero divisi per motivi di lavoro: “Mi voleva lasciare – ha rivelato al tempo Little Tony – perché non stavo mai a casa, tra Sanremo e i vari concerti”. Insieme fino al 1984 e nel 1993 Giuliana Brugnoli è morta a causa di un tumore, quando sua figlia aveva appena 19 anni. Oggi Cristiana Ciacci ha ben cinque figli, frutto di tre diversi matrimoni, spiegando d’avere un rapporto complesso con i padri dei suoi bambini. Ha però realizzato il sogno di una famiglia numerosa: “Fosse stato per me, ne avrei fatti anche altri”. I loro nomi sono: Mirco, Melissa, Martina, Melania e Mattia.

Little Tony causa morte

Little Tony, 72 anni, è morto a maggio 2013 e sua figlia Cristiana Ciacci ha raccontato come sia stato malato per ben sette anni. Un lungo periodo nel quale aveva tentato una terapia non aggressiva, il che gli aveva risparmiato la perdita dei capelli. Non ha mai voluto parlare in pubblico delle sue condizioni, anche quando la situazione è precipitata: “Credeva di poter tenere testa alla malattia”. Al settimo anno, però, la situazione è peggiorata drammaticamente, portandolo al ricovero in clinica, da dove non è mai uscito. Cinque giorni prima dell’emergenza, era stato ospite di un programma di Carlo Conti, a dimostrazione della grande forza d’animo. Little Tony è morto per un tumore ai polmoni, una triste beffa per sua figlia, che per lo stesso male ha dovuto dire addio anche a sua madre nell’ormai lontano 1993, quando era meno che ventenne.