Gianmaria fidanzata: il mistero social

I fan si chiedono chi sia la fidanzata del cantante del Festival di Sanremo 2023 Gianmaria: le ultime notizie sulla sua vita sentimentale

Uno dei primi artisti pronti a esibirsi nell’edizione 2023 del Festival di Sanremo è stato Gianmaria Volpato, noto semplicemente col suo nome, celebre per essere arrivato secondo nel 2021 a X Factor. In generale, non si hanno notizie sulla vita sentimentale di Gianmaria: non è noto se il cantante di Sanremo 2023 abbia una fidanzata o sia single e lui stesso non si sbottona molto sulla sua vita privata, non pubblicando nulla a riguardo nemmeno sul suo profilo Instagram. La situazione sentimentale di Gianmaria, dunque, rimane un mistero ad oggi. Di lui si conosce tanto grazie a X Factor, un’esperienza che il giovane cantante ha condiviso con una grande protagonista della musica italiana, Emma Marrone, che è stata la giudice che ha accolto in squadra il cantante veneto. Proprio da quest’esperienza è nato uno strettissimo legame tra Emma e Gianmaria, tanto che moltissimi fan hanno iniziato a credere che tra loro ci fosse qualcosa in più, ma in realtà non c’è mai stata alcuna conferma a riguardo. Emma, sin dalle prime esibizioni a X Factor di Gianmaria, ha dimostrato di rimanere particolarmente colpita dalle doti artistiche del ragazzo, emozionandosi in più di un’occasione e mostrandosi veramente soddisfatta del percorso del suo cantante a X Factor. Anche dopo la fine del reality show i due sono rimasti molto legati, apparendo spesso insieme anche sui social, ma come detto non pare esserci nulla di più tra i due cantanti.

Gianmaria chi è

Nato a Vicenza il 5 agosto del 2002, Gianmaria Volpato si avvicina presto al mondo della musica, iniziandola a studiare sin da piccolo e tentando, poi, la scalata in questo mondo grazie alla partecipazione alla quindicesima edizione di X Factor nel 2021. Il suo percorso nel talent show di Sky è davvero brillante, perché Gianmaria si mette subito in mostra con il suo singolo I Suicidi, poi supera bootcamp e home visit e quindi è grande protagonista ai live, chiudendo quasi tutte le serate al primo posto e regalando cover molto amate come quelle di brani di Vasco come Jenny è pazza o La nostra relazione in coppia con Emma. La vittoria a X Factor, però, sfugge dalle mani di Gianmaria proprio alla fine, perché il cantante vicentino perde il confronto con Baltimora e chiude al secondo posto. L’esperienza nel talent rimane, comunque, un grande successo e dopo la fine del programma Gianmaria pubblica il 14 gennaio 2022 il suo EP Fallirò. Come si era aperto alla grande, si chiude benissimo il 2022 per Gianmaria, che vince Sanremo Giovani con la canzone La città che odi e ottiene la possibilità di esibirsi tra i big nel Festival di Sanremo. A impreziosire la sua apparizione all’Ariston, il 3 febbraio 2023 ha visto la luce anche il primo disco del cantante, Mostro, la cosiddetta ciliegina sulla torta di un percorso artistico che ha portato in meno di due anni Gianmaria a consacrarsi come uno degli artisti emergenti più interessanti del panorama nazionale, con la possibilità ora di farsi notare in un’altra vetrina prestigiosa come quella del Festival di Sanremo.