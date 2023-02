Sanremo 2023 caso Chiara Francini monologo in chiusura: le proteste

Ieri sera nella quarta serata di Sanremo 2023 il monologo di Chiara Francini arriva solo in chiusura: su Twitter le proteste

Il monologo più bello all’1.30, un vero caso quello accaduto nella serata dei duetti a Sanremo 2023 e che coinvolge Chiara Francini, co-conduttrice della quarta serata. L’attrice ha sorpreso per la sua padronanza del palco e per la capacità di portare con spigliatezza il suo ruolo, di gran lunga superiore a chi l’aveva preceduta secondo il popolo di Twitter. Un apprezzamento costante per Chiara Francini che ha stupito anche gli outfit indossati e targati Moschino. Ciò che però ha lasciato perplessi tantissimi telespettatori è stata la collocazione del monologo dell’attrice che in un certo momento della serata sembrava ormai impossibile da portare sul palco. Secondo la scaletta infatti Chiara Francini doveva portare in scena il suo monologo sulla maternità a 0.40 subito dopo l’esibizione di Anna Oxa, un orario già per sé decisamente anomalo considerando i precedenti monologhi tenuti nella prime tre serate di Sanremo 2023. All’orario previsto però è stato completamente saltato il momento dedicato all’attrice e si è proseguito con le esibizioni dei cantanti in gara. Durante tutto questo periodo, su Twitter in tanti si sono chiesti se Chiara Francini fosse ancora al Teatro Ariston anche perché per circa un’ora non è più apparsa sul palco del Teatro Ariston, infatti è slittata anche la sua terza scalinata con relativo cambio di abito. Tutto lasciava presagire che il monologo della co-conduttrice della serata dei duetti fosse saltato considerata l’anomala assenza sul palco. A sorpresa poi con quasi un’ora di ritardo è arrivato finalmente il momento di Chiara Francini. C’è chi ha pensato che in realtà, dati i tempi lunghi, si è deciso solo all’ultimo minuto cosa fare perché a saltare dalla scaletta prevista è stato l’omaggio di Gianni Morandi a Lucio Dalla che era previsto proprio all’orario in cui si è tenuto il monologo di Chiara Francini.

Sanremo 2022 monologo Chiara Francini proteste

Nonostante non ci sia stato un caso relativo al monologo con Chiara Francini che sul palco dell’Ariston ha parlato della maternità e della sua esperienza tratto dallo spettacolo teatrale “Una ragazza come io”, in tanti sui social si sono comunque lamentati di Sanremo 2023 per la collocazione data ad un argomento così importante e profondo. Tante le proteste soprattutto considerando i confronti con le serate precedenti dove le co-conduttrici di turno hanno ricevuto maggiore spazio nel corso della serata e soprattutto hanno potuto portare sul palco il loro monologo ad un orario decisamente più consono. Basti pensare che sia Angelo Duro e Alessandro Siani hanno tenuto il loro monologo comico quasi allo stesso orario di Chiara Francini, proprio per lasciare spazio in precedenza rispettivamente a Francesca Fagnani e Paola Egonu. Discorso diverso per la co-conduttrice della serata duetti che invece ha dovuto attendere oltre un’ora per il suo spazio, un vero peccato per gli utenti social che hanno chiesto a gran voce di rivedere Chiara Francini anche nella prossima edizione del Festival di Sanremo. C’è chi spera di vederla per tutte e cinque le serate, chi invece le affiderebbe un programma tutto suo su Raiuno.