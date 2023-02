Sanremo 2023 Elodie che voce ma la scollatura abito finale distrae FOTO

Nella finale di Sanremo 2023 Elodie toglie il fiato: la scollatura e il pizzo nero le fa vincere la gara dei look del Festival dell’Ariston

Elodie ha aperto la finale di Sanremo 2023 con la sua Due, è stata la prima a salire sul palco dell’Ariston, scendendo la scalinata e facendo prendere un colpo al pubblico in teatro e da casa. Anche stasera ha optato per un nero sensuale e grandi trasparenze e scollature, che le hanno garantito una viralità quasi istantanea sui social, con foto e video un po’ ovunque tra Instagram e Twitter. Una vittoria ancor prima di iniziare a cantare la sua canzone. Una grande emozione nei suoi occhi, espressa poi al termine dell’esibizione di Due, ringraziando Amadeus, l’orchestra, la sua direttrice d’orchestra e, ovviamente, il pubblico che non ha smesso di applaudirla. Piccola nota curiosa, l’abito decisamente sensuale indossando per la finale del Festival di Sanremo 2023 le ha anche portato una proposta di matrimonio. In mezzo al pubblico, infatti, c’è stato chi ha avuto il coraggio di cogliere l’occasione al volo e gridare ad alta voce, così che tutti potessero sentire, soprattutto la cantante: “Elodie, sposami!”. Il messaggio è arrivato forte e chiaro, strappando un sorriso all’ex di Amici di Maria De Filippi poco prima di iniziare a intonare il suo brano.

Elodie vince a mani basse: scollatura da impazzire

Elodie batte tutti e non lascia altro che le briciole dietro di sé in una gara parallela rispetto a quella canora. Una competizione legata ai look di Sanremo 2023, che vede l’ex di Amici trionfare a mani basse. Un filo rosso ha accompagnato la sua intera esperienza all’Ariston, quello del look nero e ricco di trasparenze, in grado di mescolare eleganze e sensualità. Grande confidenza nel proprio fisico, così com’era evidente anche dal videoclip di Bagno a mezzanotte, Elodie incanta, ammalia e conquista. Stasera ha posto la ciliegina sulla torta degli outfit del Festival della musica italiana, presentandosi con un vestito nero diviso in due sezioni, sostanzialmente, lasciandosi avvolgere sul lato destro da un sensuale pizzo nero, che tra le trame lascia intravedere parte della spalla, ma soprattutto scivola fino alla mano, lungo tutto il braccio. Un netto contrasto con l’altra parte, dal momento che il braccio sinistro è del tutto scoperto, lasciando in mostra il suo tatuaggio più iconico, la grande croce nera che porta sulla pelle ormai da molti anni. Il lato sinistro del corpo, a partire dalla spallina, è in velluto nero e il tessuto scivola fino al fianco, incrociandosi lì con il pizzo. Nel mezzo, però, una scollatura decisamente generosa, che lascia sognare i fan e non solo. Tutti sono ammaliati dall’effetto bombastico, che non è però mai volgare. I tagli geometrici sono ben studiati da Versace e sanno esaltare, nascondere e intrigare, in un gioco di vedo e non vedo eccellente. Non poteva esserci scelta migliore per questo saluto conclusivo, con l’abito che scivola lungo la gamba sinistra, lasciando scoperta quella destra, in un gioco di contrapposizioni con le braccia. Anche qui, però, il vedo e non vedo domina, con la coscia in evidenza solo in parte, fino a incontrare uno stivale dal tocco morbido. A completare l’opera un trucco dark e gioielli metallici, per un’aggressività nei modi e nel carattere che ha sempre fatto parte di lei.