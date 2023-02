Amici 22 Arisa in crisi chiede la censura: c’entra Amadeus

Nel puntata del 12 febbraio di Amici 22, Arisa va in crisi e parla della sua carriera poi chiede la censura dopo le parole su Amadeus

Puntata davvero particolare quella del 12 febbraio di Amici 22, i ragazzi proseguono il loro percorso nella scuola ma chi ha catturato l’attenzione, oltre all’ospite Tiziano Ferro, è stata Arisa. La prof si è lasciata andare e senza peli sulla lingua ha raccontato tutti i suoi dubbi e le sue insicurezze relative alla carriera. Un blocco commovente quello andato in onda nella puntata del daytime di Amici 22 e che è iniziato inconsapevolmente da un invito di Maria De Filippi a cantare Let It Be con Angelina e Federica. La breve esibizione si è pero trasformata in un momento per Arisa di riflessione e di condivisione con tutto il pubblico presente e gli allievi di Amici 22. La cantante di Sincerità non è riuscita a trattenere le lacrime parlando della sua carriera e confessato di non credere più in se stessa e che il suo momento positivo si è ormai concluso. Un discorso a cuore aperto che ha commosso e che ha spinto prima Angelina e poi Rudy Zerbi e Tiziano Ferro a rincuorare Arisa dandole il giusto supporto e trasmettendole la stima che provano per lei. Durante il suo sfogo, la cantante di Controvento ha parlato anche di Sanremo 2023 e di Amadeus spiegando che uno dei motivi che l’hanno spinta a capire che per lei il periodo d’oro fosse finito è proprio a causa del Festival di Sanremo.

Arisa, invitata da Maria De Filippi a cantare, ha prima opposto resistenza spiegando che non se la sentiva e che ritiene Angelina e Federica superiori a lei. Con l’insistenza della conduttrice, del pubblico in studio e di Rudy Zerbi si è convinta a partecipare a questa esibizione improvvisata sulle note di Let It Be. Prima però ha provato a mettersi da parte palesando problemi agli ear monitor, poi però risolti. Tutto sembrava presagire una splendida performance ma dopo aver accenno le prime parole, Arisa ha lasciato spazio alle due allieve quasi sorprese. Ritornata al suo posto, la maestra di Amici 22 ha parlato della sua carriera e del suo periodo attuale dove non si ritiene più fortunata, senza considerare la voce e il talento, aspetti che Maria De Filippi ha tenuto a ricordarle. Poi lo sfogo che ha sorpreso tutti: “Arrivo a un certo punto che devo piangere. Sto capendo che mi sento a volte sopravvalutata ma non che voglia fare qualcosa in TV…che mi sento una m…a. Non mi sento così all’altezza, uno può anche avere fortuna e poi basta”. A queste parole scatta la standing ovation di sostegno nei confronti di Arisa che ormai in lacrime prosegue: “Non fai più le cose, non ti senti più all’altezza e preferisci lasciar spazio a chi ha il fuoco dentro. Non c’è cosa più bella di sentire il fregolio. Le mode vanno e vengono, si passa di moda poi in Italia si invecchia in fretta. Mi avete beccato che son bassa (nel senso di carriera ndr)”.

Maria De Filippi la rincuora sottolineando che in realtà è stata cercata e non è stata trovata, ma Arisa non riesce a trovare pace e parla di Amadeus e del Festival: “Sono due anni che Amadeus non mi prende a Sanremo”, un segnale secondo di Arisa di essere passata di moda. Rudy Zerbi non ci sta e difende l’artista spiegando che il valore di una cantante non si giudica se si va o meno a Sanremo, lei è Arisa e lo sarà sempre. Infine la richiesta da parte della cantante di tagliare tutto. Infatti a più riprese Arisa ha chiesto a Maria De Filippi di non inserire nel montaggio della puntata il suo sfogo per un motivo ben preciso: “Non voglio essere piagnona sulle mie cose, sono qui per i ragazzi. Non voglio più fare vedere le mie debolezze, voglio sembrare dura, non mostrare nulla”. Nonostante le richieste, la crisi di Arisa però è andata in onda forse perché subito dopo la puntata Maria De Filippi le ha parlato e probabilmente, anzi sicuramente, avrà concordato con l’artista di inserire le sue parole perché vere e sincere e soprattutto un modo per rialzarsi e credere più nel suo indiscutibile talento. Proprio il giorno dopo della crisi di Arisa, la cantante è andata a Sanremo per partecipare alla serata dei duetti insieme a Gianluca Grignani e subito dopo la performance show con il cantautore ha esclamato “mi hai fatto tornare la voglia di vivere”. Un piccolo passo in avanti per Arisa che a questo punto spera di essere tra i cantanti in gara a Sanremo 2024.