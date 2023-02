Il Superbowl 2023 segna anche il ritorno ufficiale alla musica di Rihanna, protagonista dell’halftime show: chi veste la cantante e i marchi indossati

Il ritorno di Rihanna è un evento non solo musicale ma anche di moda. Infatti i fan della cantante si chiedono chi veste Rihanna al Superbowl 2023 per celebrare al meglio il suo ritorno che potrebbe prevedere anche la pubblicazione del nuovo album a distanza di sette anni dall’ultimo. Se si considerano i teaser del Super Bowl pubblicati da Apple Music, è molto probabile che Rihanna abbia come stylist Mel Ottenberg, collaboratore di vecchia data dell’artista. Mentre negli ultimi anni Rihanna si è affidata allo stilista Jahleel Weaver, che è stato il vice direttore creativo della sua linea di lusso LVMH, Fenty, è stata la Ottenberg ad aver curato il suo look per lo spot pubblicitario che ha promosso il Superbowl 2023. La collaborazione con la stylist è iniziata nel 2011 quando si è occupato del tour Loud, dando il via a una collaborazione sartoriale con la cantante che è stata a dir poco straordinaria. Ottenberg è l’artefice di molti dei momenti più leggendari della moda di Rihanna, tra cui l’abito e il copricapo personalizzati con cristalli trasparenti di Adam Selman, che ha indossato per ritirare il premio Fashion Icon ai CFDA 2014, e la maestosa mantella gialla di Guo Pei per il Met Gala 2015. È inoltre molto probabile che Rihanna si rivolga a Selman per alcuni look del Super Bowl; Selman, che in passato ha spesso creato look personalizzati per Rihanna, è stato recentemente nominato direttore esecutivo del design per il settore lounge e sport della linea di lingerie della cantante, Savage x Fenty. Chi veste Rihanna al Superbowl 2023 dovrebbe essere quindi proprio Savage x Fenty.

Superbowl 2023 cosa canta Rihanna

Il concerto di Rihanna all’Halftime Show del Superbowl 2023 dovrebbe iniziare con una grande hit riconoscibile per ricordare alla folla il motivo della sua presenza. L’ultima volta che abbiamo visto l’artista esibirsi in un medley è stato quando ha condotto gli MTV Video Music Awards del 2016. Se quella serata è indicativa di come potrebbe organizzare il suo medley per il Super Bowl, potrebbe iniziare con la sua canzone più popolare fino ad oggi, “Umbrella”. Le esibizioni di Rihanna sono note per iniziare ad alta energia e poi lavorare per mantenerla. Le prime canzoni potrebbero includere “Only Girl (In The World)” o “Work” per far salire il pubblico. Dopodiché, probabilmente si avventurerà nel territorio della cattiveria con una hit trap come “Bitch Better Have My Money”, “Needed Me”, “Rude Boy” o “S&M”. Possiamo anche aspettarci che tiri fuori uno dei successi sensuali per cui è conosciuta, come “Loveeeeeee Song” o “Love on the Brain”, probabilmente verso la metà della sua esibizione. Dato che questo è il più grande palcoscenico del mondo e che si attende nuova musica, molti si chiederanno se eseguirà una nuova canzone durante l’esibizione. Ma suonare materiale nuovo su un palco come questo è un grosso rischio e non ci aspettiamo necessariamente che lo faccia.

Per chiudere lo spettacolo, è molto probabile che Rihanna si dedichi a una ballad, come ha fatto in molte altre esibizioni dal vivo. Se i suoi spot pubblicitari per Apple Music sono indicativi, è molto probabile che sia la canzone “Stay”, che è stata usata con grande effetto in un video promozionale con i tifosi della NFL che ne cantano il testo con foga. Altri contendenti per la chiusura potrebbero essere “Diamonds” o la sua ultima canzone, il brano candidato all’Oscar di Black Panther: Wakanda Forever, “Lift Me Up”. È consuetudine che gli artisti che si esibiscono all’Halftime Show del Super Bowl portino uno o due ospiti speciali a sorpresa. Beyoncé ha portato gli altri membri delle Destiny’s Child quando si è esibita nel 2013, Katy Perry ha portato Missy Elliot e Lenny Kravitz, Shakira e Jennifer Lopez hanno portato Bad Bunny e J Balvin, e così via. Nel caso di Rihanna, la cantante ha collaborato con alcune grandi star e quasi tutte le sue canzoni sono state dei successi. I candidati più probabili sono A$AP Rocky e Calvin Harris. Il primo, fidanzato di lunga data e padre del suo bambino, compare nel remix di “Cockiness”, canzone del 2011 molto apprezzata dal pubblico, in cui i due offrono una performance energica e sensuale. Harris ha due canzoni di grande successo con Rihanna, “We Found Love” e “This is What You Came For”, entrambe con un’alta probabilità di esibirsi.