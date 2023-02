Luisa Ranieri Sanremo 2023: apre vestito dettaglio non sfugge VIDEO

Luisa Ranieri incanta tutti al Festival di Sanremo: l’attrice napoletana apre il vestito e mostra tutto, per un piccolo incidente che infiamma l’Ariston

Luisa Ranieri è stata la superospite dell’ultima serata della 73ma edizione del Festival di Sanremo; attrice napoletana tra le più belle in assoluto, è reduce dal successo di Lolita Lobosco in tv, proprio su Rai 1. Un commissario di polizia sensuale ma deciso il personaggio interpretato dalla Ranieri, la moglie di Luca Zingaretti, il Commissario Montalbano tanto per intenderci. Luisa Ranieri, però, ha incantato anche il Dolby Theatre di Los Angeles lo scorso marzo, quando si è presentata sul red carpet con un vestito rosso fuoco ed una maxi scollatura da capogiro. Ha rappresentato l’Italia agli Oscar, unica attrice femminile del nostro Paese, per il film capolavoro “È stata la mano di Dio”. Nella pellicola di Paolo Sorrentino l’abbiamo vista completamente senza veli, come mamma l’ha fatta, in una serie di immagini davvero spettacolari che avranno certamente infiammato i fan maschili della bella attrice. Ed il leit motiv della sensualità l’ha spinta anche sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, seppur per una brevissima comparsata che probabilmente ha fatto storcere il naso a molti, considerato come per tanti sui social l’attrice avrebbe potuto essere co-conduttrice di almeno una serata di questa edizione. C’è però chi spera nel prossimo anno e crede che l’impatto avuto da Luisa Ranieri a Sanremo 2023 potrebbe spingere Amadeus a chiamarla per coinvolgerla con uno spazio più ampio e meritato.

Luisa Ranieri scende le scale dell’Ariston: il video è pazzesco

Una partecipazione breve per la Ranieri ma più che sufficiente da lasciare a bocca aperta tutti i telespettatori, letteralmente scatenati sui social. C’è chi l’ha definita “patrimonio dell’Unesco“, o semplicemente la donna più bella d’Italia. Ed in effetti la carica sensuale che ha trasmesso all’Ariston ed all’Italia intera è stata decisamente notevole. Sul palco si è mostrata con un vestito nero lungo, aperto sulla schiena, e molto scollato, che ha messo in bella evidenza il suo florido décolleté. Un abito sensualissimo di Versace che è stato apprezzato da tutto il pubblico social come si può evincere dai numerosi commenti ricevuti. Come se non bastasse, però, profondissimo era anche lo spacco, fino ad altezza inguine. E nello scendere le scale si è consumato il piccolo incidente. Nell’aprire lo spacco, mossa doverosa per non inciampare tra i gradini, ha mostrato decisamente oltre più del lecito, la parte inferiore del body in tinta con il vestito. La visione è durata pochi secondi ma sufficienti perché se ne accorgessero tutti, mandando in tilt i social. Il video della sua discesa è infatti diventato virale in pochissimi secondi, tanto da diventare uno dei momenti cult dell’intera edizione insieme alla sua frase “Io penso in napoletano”.

Gli omaggi, peraltro, sono arrivati anche dai conduttori, in primis Amadeus che l’ha accolta al centro del palco e poi da Gianni Morandi, che non ha esitato nel riempire di complimenti la napoletana, poi esibitasi in un piccolo show sui dialetti italiani proprio con il cantautore e con il presentatore.