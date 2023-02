Sanremo 2023 tutti i premi del Festival

Tutti i premi di Sanremo 2023: i vincitori della Finale. Fischi del pubblico, lacrime e un nuovo “fallimento” per Ultimo: ci saranno polemiche

Non c’è un solo vincitore di Sanremo 2023, dal momento che la kermesse musicale dell’Ariston prevede, come al solito, svariate assegnazioni, in base a differenti metri di giudizio. Anche chi resterà fuori dalla top 5, ovvero il gruppo che si giocherà il successo con un ultimo ciclo di esibizioni e la relativa nuova votazione di sala stampa e televoto, potrà dire la propria e tornare a casa con una bacheca più ricca. Scopriamo, quindi, quali sono tutti i premi di Sanremo 2023 e a cosa corrispondono. Spieghiamo subito come il Festival non preveda un riconoscimento in denaro. Per gli artisti in gara è previsto un indennizzo economico da 48mila euro, che devono coprire le spese di trasporto, quelle legate agli alloggi personali e dello staff, abiti, marketing e tutto ciò che ruota intorno a ogni singolo partecipante dei 28 Big in gara. Occorre precisare come i premi di Sanremo siano cambiati nel corso degli anni e l’edizione 2023, la quarta del direttore artistico Amadeus, ne prevede quattro, il che comprende ovviamente il tributo al vincitore. La diminuzione da 5 a 4 è dovuta al fatto che è stata eliminata la sezione Giovani, con i quattro nuovi talenti gettati nella mischia al fianco dei veterani.

Il vincitore di Sanremo 2023 otterrà la classica targa con il leoncino rampante, simbolo della città della musica. Chi si aggiundicherà il premio sarà il migliore della top 5, ovvero delle prime cinque posizioni della classifica finale, annunciata al termine delle 28 esibizioni dell’ultima serata di sabato 11 febbraio. Per l’occasione diranno la propria gli spettatori attraverso il televoto, la giuria demoscopica e la sala stampa. Assente la giuria degli esperti, al centro di un’accesa polemica nel 2019, avendo ribaltato il risultato del televoto, portando Mahmood al successo e Ultimo al secondo posto, con grande polemica di quest’ultimo, che rischia una nuova medaglia d’argento dietro al favorito Marco Mengoni. Altro premio per il vincitore è la partecipazione all’Eurovision Song Contest, anche se non viene aggiudicata con la consegna di una targa. Spazio, poi, al premio della critica, anche detto premio Mia Martini, essendo intitolato all’indimentica artista. La sua assegnazione è stata continua, ogni anno dal 1982, ma ha preso il nome della compianta cantante nel 1996, anno della sua scomparsa. Nell’ultima edizione, Sanremo 2022, a vincerlo è stato Massimo Ranieri e quest’anno le ipotesi sono svariate, ma non è da escludere Gianluca Grignani a sorpresa, avendo portato un brano davvero struggente, dimostrando un’inattesa maturità artistica e personale. In termini pratici, il premio è rappresentato da un piatto d’argento o una taga e, non è da escludere, questo riconoscimento può andare anche al primo in classifica (l’uno non esclude l’altro). Vi è anche il premio della sala stampa, o anche premio Lucio Dalla, cui è intitolato. Tutti i giornalisti presenti come giudici al Festival hanno diritto a esprimere il proprio parere in merito. Stando al regolamento, però, Sanremo 2023 non elargirà questo premio. Gli altri due previsti sono il premio al miglior testo e il premio alla miglior composizione musicale. Durante la serata dei duetti, però, è stato già assegnato un premio in anticipo, si tratta di quello per la miglior cover, andato a Marco Mengoni.

Sanremo 2023 tutti i premi

La top 5 di Sanremo 2023 è stata composta da Ultimo, Tananai, Lazza, Marco Mengoni e Mr. Rain, che si sono giocati la vittoria del Festival con cinque esibizioni extra sul palco dell’Ariston. Televoto, giuria demoscopica e sala stampa pronti a votare, rispettivamente con un peso del 34%, 33% e 33% per il voto finale. Prima del vincitore di Sanremo 2023, Amadeus ha svelato le assegnazioni di tutti gli altri premi. Colapesce e Dimartino hanno vinto il Premio della critica Mia Martini con il brano Splash e, a sorpresa, il duo ha vinto anche il Premio Lucio Dalla della sala stampa. Il premio Sergio Bardotti, per il miglior testo, è andato ai Coma Cose con L’Addio. Il premio Giancarlo Bigazzi, infine, per la miglior composizione, è andato a Marco Mengoni con il brano Due vite. Alla fine, Amadeus ha svelato la classifica definitiva:

5 Tananai

4 Ultimo

3 Mr. Rain

2 Lazza

1 Marco Mengoni