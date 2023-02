Sanremo 2023 classifica duetti: cambia la top 5

Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2023 è andata in scena la gara dei duetti e delle cover: conferme e movimenti in classifica

Spazio alla serata dei duetti a Sanremo 2023 con la presentazione di moltissime canzoni che hanno mandato in visibilio l’Ariston. A rompere il ghiaccio è stata Ariete, che insieme a Sangiovanni ha cantato Centro di gravità permanenza, poi si sono presi la scena Elodie e Gianluca Grignani, la prima esibendosi insieme a Big Mama in American Woman e rubando la borsa a Serena Bortone, con tanto di mistero annesso. Il secondo con Arisa ha cantato Destinazione Paradiso, regalando un incredibile show agli spettatori. Le esibizioni poi sono andate avanti con tantissimi ospiti, da Eros Ramazzotti a Biagio Antonacci, fino a Edoardo Bennato ed Elisa. Tra gli ospiti, invece, è stato finalmente il turno di Peppino Di Capri, che dopo non essersi esibito ieri sera è riuscito a essere protagonista sul palco dell’Ariston. Poi spazio anche ai ragazzi di Mare Fuori, che hanno portato sul palco la sigla della fiction, mentre sugli altri palchi si sono esibiti La rappresentante di Lista e Takagi e Ketra. Una serata ricca di musica, chiusa dal medley di Paola e Chiara e dai Colla Zio insieme alla protagonista della scorsa edizione Ditonellapiaga. La serata è stata accompagnata dalla quarta co-conduttrice di questo Festival, Chiara Francini, che poi per la finale ripasserà il timone a Chiara Ferragni, protagonista della prima serata. Al termine della gara, dopo le 28 esibizioni, è stato eletto il vincitore della gara delle cover, eletto dal voto della sala stampa, della giuria demoscopica e del televoto. Al primo posto si piazza Marco Mengoni, vincitore della serata delle cover con la sua emozionante versione di Let it be dei Beatles. Secondo posto per Ultimo, davanti a Lazza, Giorgia e Mr Rain, che rispettivamente hanno portato un medley con Eros Ramazzotti, La fine di Nesli con Emma, un medley tra Di sole e d’azzurro e Luce con Elisa e infine Qualcosa di grande con Fasma.

Classifica Sanremo 2023 serata duetti

Dopo la fine della gara delle cover e la rivelazione della top five, Amadeus ha svelato la classifica generale, che vede ancora Mengoni al primo posto, davanti a Ultimo e Lazza, che scavalca al terzo posto Mr. Rain. Questa la classifica al termine della quarta serata del Festival di Sanremo: 28 Sethu (Cause perse), 27 Shari (Egoista), 26 Will (Stupido), 25 Anna Oxa (Sali), 24 Olly (Polvere), 23 Levante (Vivo), 22 Cugini di Campagna (Lettera 22), 21 gIANMARIA (Mostro), 20 Colla Zio (Non mi va), 19 Mara Sattei (Duemilaminuti), 18 Ariete (Mare di guai), 17 Paola e Chiara (Furore), 16 Leo Gassmann (Terzo cuore), 15 LDA (Se poi domani), 14 Articolo 31 (Un bel viaggio), 13 Modà (Lasciami), 12 Coma Cose (L’addio), 11 Gianluca Grignani (Quando ti manca il fiato), 10 Colapesce e Dimartino (Splash), 9 Elodie (Due), 8 Rosa Chemical (Made in Italy), 7 Madame (Il bene nel male), 6 Tananai (Tango), 5 Giorgia (Parole dette male), 4 Mr. Rain (Supereroi), 3 Lazza (Cenere), 2 Ultimo (Alba), 1 Marco Mengoni (Due vite). Nella quinta e ultima serata del Festival, la classifica sarà determinata solo dal televoto, prima di riazzerare tutto con la classifica finale.