Fiori sopra l’inferno Teresa Battaglia che malattia ha

Fiori sopra l’inferno è la nuova fiction Rai con Elena Sofia Ricci, una serie thriller in cui l’attrice veste i panni di una profiler con una grave malattia.

Teresa Battaglia in Fiori sopra l’inferno ha una malattia che deve tenere nascosta. ElenaSofia Ricci veste i panni dell’ esperta profiler della polizia impegnata a dare la caccia a un serial killer sulle Dolomiti. Il personaggio è tratto da una serie di romanzi thriller di Ilaria Tuti, ambientati sulle montagne del Friuli Venezia Giulia, che hanno ottenuto un grande successo. La nuova fiction Rai, diretta da Carlo Carlei (I bastardi di Pizzofalcone) conta tre episodi, che andranno in onda in prima serata tra il 13 e il 27 febbraio. Un aspetto fondamentale della storia è proprio la caratterizzazione del personaggio principale: Teresa Battaglia non è solo una profiler esperta e dal carattere forte alla prese con un caso molto complesso, ma una donna in lotta con un nemico molto più temibile. La protagonista di Fiori sopra l’inferno è infatti alla prese anche con una grave malattia. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Sebbene fin dall’inizio della serie Fiori sopra l’inferno viene detto che la protagonista soffre da tempo di diabete, questo è un problema con cui ormai ha imparato a convivere. Il vero “nemico” con cui si deve confrontare Teresa Battaglia è in realtà l’Alzheimer, che va peggiorando con il passare degli episodi. Il morbo di Alzheimer, noto anche come malattia di Alzheimer-Perusini, è la più comune forma di demenza, una malattia degenerativa progressivamente invalidante, che si manifesta di solito dopo i 65 anni d’età. Il nome della malattia deriva da quello del neurologo tedesco Alois Alzheimer, il primo medico a identificare e descrivere la malattia, nel 1906. Il suo lavoro fu successivamente proseguito da un giovane allievo italiano, Gaetano Perusini, originario di Udine, nel Friuli Venezia Giulia che è la stessa ambientazione di Fiori sopra l’inferno. Le effettive cause della malattia non sono note, e al momento non esistono cure, ma solo terapie in grado di rallentarne il decorso. I primi sintomi sono le difficoltà nel ricordare eventi recenti, ma poi possono sopraggiungere afasia, disorientamento, bruschi cambiamenti d’umore e depressione. Le stime dicono che, una volta diagnosticata la malattia di Alzheimer, l’aspettativa di vita va dai tre ai nove anni.

Fiori sopra l’inferno Elena Sofia Ricci è Teresa Battaglia

In varie intervista Elena Sofia Ricci ha parlato del personaggio di Teresa Battaglia, una donna solitaria e dedita al lavoro, senza relazioni sentimentali e che non ha mai avuto figli. Il suo lavoro di studio del serial killer con cui avrà a che fare in Fiori sopra l’inferno, spiega l’attrice 60enne, la porterà in un certo senso quasi a empatizzare con l’assassino, dato il suo bisogno di comprenderlo per poterlo poi fermare.

Proprio per questo, l’interprete toscana descrive la protagonista della serie come un personaggio molto controverso, che deve immedesimarsi con la persona che però ha il compito di arrestare. A proposito del rapporto di Teresa Battaglia con la malattia, Elena Sofia Ricci la descrive come un mostro che la spaventa terribilmente, dato che il suo lavoro consiste nel ricordare i dettagli. Per questo motivo inizierà a registrare tutto ciò che scopre e su cui riflette.