Raiz cantante in Mare Fuori: chi è Don Salvatore

Chi è Raiz cantante che interpreta il ruolo di Don Salvatore in Mare Fuori: l’esperienza con gli Almamegretta e il ruolo in Gomorra

Gennaro Della Volpe, in arte Raiz, è uno dei protagonisti della terza stagione di Mare Fuori, dove interpreta il ruolo di Don Salvatore. Nato a Napoli il 22 aprile del 1967, da piccolo Gennaro di trasferisce per un certo periodo della sua vita a Milano, facendo però ritorno a Napoli all’età di 13 anni e quindi nella città partenopea completa gli studi e matura la sua passione per la musica. Poco più che ventenne, Raiz si affaccia sulla scena musicale dando voce agli Almamegretta, con cui dal 1993 al 2016 realizza ben 9 dischi, affiancando però a quell’esperienza anche l’attività da solista, le tante collaborazioni con grandi artisti e la carriera da attore. Oltre che cantante, infatti, Raiz è anche un attore con diverse esperienze alle spalle. L’esordio al cinema risale al 2000, nel film Cuore scatenato, poi Raiz è protagonista di diverse pellicole di successo, da Ammore e malavita dei Manetti Bros a L’agenzia dei bugiardi e 7 ore per farti innamorare. Sul piccolo schermo, invece, Raiz è protagonista di singoli episodi de L’ispettore Coliandro e di I bastardi di Pizzofalcone, ma è con Mare Fuori, nel ruolo di Don Salvatore Ricci, che ottiene grandissima visibilità. Raiz ha anche firmato alcuni brani della colonna sonora di Mare Fuori, come Ddoje mane, Mare fuori, Tic toc – Non è andata così e Amore che fa male: tutte le canzoni firmate da Raiz per la serie, così come le altre che compongono la colonna sonora, sono disponibili su spotify nella playlist dedicata a Mare Fuori.

Raiz chi è: carriera e canzoni

Come abbiamo detto, oltre che essere un attore sempre più sulla cresta dell’onda soprattutto grazie a Mare Fuori, Raiz è un cantante con una lunga carriera alle spalle. Gli esordi risalgono agli anni ’90, quando l’attore che interpreta Don Salvatore Ricci in Mare Fuori diventa la voce degli Almamegretta. Andando avanti, Raiz differenzia la propria attività, cimentandosi anche nella carriera da solista con la realizzazione del primo album nel 2004, dal titolo Wop. Tra i singoli di maggior successo di Raiz, si possono identificare Scegli me e la stessa title track Wop, mentre con gli Almamegretta sono tante le canzoni famose, da Sanacore Reprises a Nun te scurdà. Oltre agli album con gli Almamegretta e a quelli da solista, Raiz ha firmato tantissime collaborazioni celebri con grandissimi artisti della scena musicale italiana. Dal mitico Pino Daniele, con cui Raiz ha duettato in Canto do mar, a Nuno D’Angelo in Nu Napulitano fino a Roy Paci con Siente a ‘mme, Daniele Silvestri in Precario è il mondo ed Enzo Avitabile in Aizamm’ na mana. La voce di Raiz è arrivata anche in un altra serie famosissima, ovvero Gomorra, dove la sua canzone Aria ha il compito di aprire la prima puntata dell’ultima stagione della serie evento di Sky. Insomma, quella di Raiz è una carriera davvero lunga e prestigiosa, arricchita ora da questa esperienza in Mare Fuori che sta regalando ulteriori soddisfazioni al cantante e attore napoletano. Sul profilo Instagram di Raiz possiamo vedere molti scatti della sua vita professionale e privata.