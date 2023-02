Mare Fuori 3 come finisce: lacrime e sangue

Il finale di Mare Fuori 3, come finisce l’ultima puntata e chi muore: il riassunto e la conferma su Mare Fuori 4, si farà oppure è stata cancellata

L’ultima puntata di Mare Fuori 3 si apre con le conseguenze che Liz deve fronteggiare per aver aiutato Edoardo, in fuga dagli uomini di Don Salvatore. In attesa di giudizio, viene sospesa, anche se ufficialmente si ritrova in ferie: il suo tempo all’IPM è finito. In ospedale il ragazzo lotta tra la vita e la morte, aiutato dall’intervento di Teresa, che ha il coraggio di presentarsi in ospedale e offrire il suo sangue per una trasfusione. Carmela non trattiene la rabbia e non riesce a credere a tutto quello che sta succedendo. Grida contro l’amante di suo marito, che sa essere più di questo, avendo un posto nel cuore di Edoardo, in coma dopo la prima operazione. Le due soffrono allo stesso modo e Teresa, mentre l’altra le urla contro, la stringe in un abbraccio. Nel frattempo all’IPM Cucciolo ragiona sul possibile futuro, ora che Edoardo è in queste condizioni. I ragazzi non sanno se sia vivo o morto e lui, inevitabilmente, fa sogni di gloria. Dobermann, Milos e, ovviamente, suo fratello Raffaele sono dalla sua parte. Beppe ha finalmente un confronto a cuore aperto con Kubra, pronto a dirle tutta la verità. Tutto ha inizio perché deve rivelarle che sua madre è morta, investita tragicamente da un’auto. La ragazza piange in maniera incontrollabile e si affida a lui, abbracciandolo e stringendolo forte. Da una sofferenza all’altra, con Beppe che le rivela: “Eravamo felici e innamorati, pieni di progetti”. Non riesce a negare dinanzi alla domanda diretta della giovane e lei lo schiaffeggia, in lacrime. La rabbia ha la meglio e lei lo rinnega. Intanto Cardiotrapp ha uno scontro durissimo con Giulia, che sta cantando la canzone che ha scritto lui, rubandogli la chance di successo. Valentina fa finta di nulla, dicendo d’aver modificato la melodia, quindi sia lui che il Chiattillo non hanno alcuna pretesa. Valentina si dimostra molto fredda: “Cardiotrapp non ha futuro, Giulia sì. È semplice”. Lino le dice che la sua collaborazione è finita, visto che avvertirà la direttrice, e le consiglia di trovarsi un bravo avvocato.

È arrivato il momento dei saluti per Filippo, in lacrime al momento dei saluti con Carmine. Questi ha intanto dato un biglietto a Rosa: appuntamento alla Piscina Mirabilis, avendo entrambi dei permessi speciali e potendo stare fuori dall’IPM. Pino scopre intanto che Beppe è il padre di Kubra e che qualcosa dovrà cambiare, non potendo stare entrambi nella stessa struttura. Teme così che la sua fidanzata possa essere trasferita. Le dice di sapere tutto e le consiglia, mentre lei è disperata in lacrime, di parlargli e risolvere ogni cosa, perché resta pur sempre suo padre. Don Salvatore va in ospedale e ha un duro confronto con Carmela, che lo accusa apertamente d’aver tentato di uccidere Edoardo. Rosa è con il padre e inizia a sospettare che le cose possano stare davvero così. Raffaele scopre intanto una verità indicibile, vedendo nelle docce suo fratello, Cucciolo, baciare Milos con passione. I due trovano poi una scritta offensiva in cella. Negli ultimi minuti della puntata finale vediamo Rosa presentarsi all’appuntamento con Carmine, ma poco dopo arriva anche suo padre. Don Salvatore si è reso conto dei sentimenti della figlia ed è pronto a uccidere il figlio della famiglia rivale. Rosa lo ferma e lui la mette dinanzi a una scelta, consegnandole la pistola. La ragazza fa dei passi indietro, logorata all’idea di dover sparare a uno dei due. Suo padre però, comprendendo il suo dubbio, le si avvicina per strapparle l’arma di mano e questa gli viene puntata al petto. Carmine però la ferma, parlandole con calma e dicendole che lei non è un’assassina, non è come suo padre. Tra le lacrime, Rosa gli dice d’amarlo e si punta la pistola contro per suicidarsi. La scena si fa confusa e i due uomini le corrono incontro per fermarla ma, tra i resti della Piscina Mirabilis, un colpo viene esploso e non si sa chi dei tre sia stato colpito. Poco dopo, in ospedale, un Edoardo intubato apre gli occhi e si risveglia dal coma.

Mare Fuori 4 si farà

L’ultima puntata della terza stagione lascia molte trame ancora aperte ma la domanda è: Mare Fuori 4 si farà? Il pubblico se lo chiede con insistenza, considerando come questa fiction sia diventata ormai celebre in tutt’Italia, al di là delle generazioni d’appartenenza. Un vero e proprio cult, che sta trascinando anche la piattaforma RaiPlay, dove sono stati caricati in anteprima gli episodi. È possibile dire con certezza che Mare Fuori 4 si farà e ad annuciarlo è stata Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, intervistata da Tivù. Ora non resta che chiedersi quando usciranno le nuove puntate della quarta stagione. In attesa di conferme, la fiction non dovrebbe fare il proprio ritorno prima del 2024 inoltrato, potendo addirittura fari attendere i fan fino al 2025. Servirà armarsi di pazienza per scoprire chi è morto tra Don Salvatore, Carmine e Rosa, e cosa ne sarà di Edoardo.