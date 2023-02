Anticipazioni Mare Fuori 4 teorie: Ciro Ricci è vivo e spara

Anticipazioni Mare Fuori 4 shock: Ciro Ricci è vivo ed è lui a sparare a Carmine o a suo padre per salvare sua sorella Rosa. La teoria TikTok

Le anticipazioni di Mare Fuori 4 stupiscono solo chi non segue le teorie TikTok, spoiler social che spesso ci azzeccano su cosa succederà nella quarta stagione della serie evento e c’entra Ciro Ricci. Mare Fuori 3 è finito male per i fan che volevano godersi il lieto fine tra Rosa e Carmine, una coppia che neanche il tempo di nascere potrebbe già distruggersi definitivamente. La scena finale a Piscina Mirabilis ha infatti lasciato senza parole con la giovane Ricci che messa alle strette da suo padre Don Salvatore prima punta la pistola contro di lui poi dichiara il suo amore per o’ piecoro per poi puntarsi una pistola alla testa decidendo di suicidarsi. È virale sui social il video in cui sia Carmine che il personaggio interpretato da Raiz cercano di strapparle la pistola di mano e così nella colluttazione escono fuori di scena e fuori campo si sente forte e chiaro uno sparo. Arrivano così i titoli di coda di Mare Fuori 3 e c’è da aspettare per scoprire chi muore, come va a finire. Terminata la suspence, ad una visione più attenta del drama dell’ultima puntata c’è un dettaglio che spoilera la nuova stagione della serie. Stando alle anticipazioni di Mare Fuori 4 elaborate dalle teorie che girano su Tiktok a sparare fuori campo è una quarta persona, deduzioni corroborate tra l’altro da prove. La prima teoria sulla quarta stagione dei ragazzi dell’IPM è che a sparare sia stata Wanda di Salvo. La mamma di Carmine quando era andata a prendere il figlio al carcere minorile aveva capito tutto sull’amore del figlio per Rosa Ricci e lo aveva avvertito di stare attento. D’altronde come Raiz ha seguito la figlia, così avrebbe potuto fare la signora di Salvo che a questo punto non avrebbe potuto che sparare a Don Salvatore, liberandosi per sempre del suo acerrimo nemico.

Anticipazioni Mare Fuori 4 Ciro è vivo

Ci sono delle Anticipazioni di Mare Fuori 4 dalle teorie Tiktok ben più interessanti su Ciro. Su twitter l’account della serie aveva, ben prima dell’uscita su Raiplay dei nove episodi, postato una foto del delfino dei Ricci ucciso nella seconda stagione da Filippo O’ Chiattill per difendere Carmine. Fin qui nulla di strano se non fosse che in foto Ciro appare proprio su quelle scale della Piscina Mirabilis che fa da sfondo all’ultima scena di Mare Fuori 3. Inoltre lo sparo che si sente fuori campo sembra essere troppo sonoro per essere frutto di una colluttazione. Dunque Ciro è vivo, teoricamente, e insieme a suo padre è andato a dissuadere Rosa dal suo amore per Carmine. Attenzione, sarebbe troppo facile pensare che il Ricci sopravvissuto sparasse al Piecoro che tanto detestava. Ciro nella scena iniziale di Mare Fuori 3, seppur in sogno, aveva suggerito che il ragazzo giusto per lei era chi l’amava per quello che era. Nessuno meglio di Di Salvo ha visto il cuore grande di Rosa e l’ha amata con le sue fragilità andando contro la sua famiglia e rinnegando la stessa Nina. Così Ciro, stando alle anticipazioni di Mare Fuori 4 teorizzate su Tiktok avrebbe sparato a suo padre interpretato da Raiz per liberare sua sorella e vendicare il suo caro amico Edoardo che lo stesso Don Salvatore ha condannato a morte per un patto di cessate il fuoco con i Di Salvo. Anche in questo caso c’è una prova evidente, un video in cui si analizza il labiale del padre di Rosa coperto dalla musica in cui dice “abbiamo un appuntamento io e te Ciru”. Inoltre, lo stesso attore Giacomo di Giorgio ha detto di aspettare il finale di stagione per capire se era realmente morto e pure nel prequel di Mare Fuori in esclusiva su RaiPlay dove i personaggi raccontano la loro storia, Ciro aveva detto che prima poi o’ piecoro sarebbe morto.