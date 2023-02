Chi è uscito ieri sera 13 febbraio Grande Fratello Vip: chi in nomination

Grande Fratello Vip chi è l’eliminato della puntata di ieri sera 13 febbraio: le nomination e cosa è successo nel corso della diretta: scontro Oriana, Daniele, Martina

Ben otto i concorrenti a rischio eliminazione nella puntata di ieri sera 13 febbraio al Grande Fratello Vip. Al televoto infatti c’erano Edoardo Donnamaria, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Nicole Murgia, Daniele Dal Moro, Antonino Spinalbese, Davide Donadei e Attilio Romita. Uno snodo cruciale per le sorti della casa perché questo televoto ha sancito l’eliminazione di un concorrente. Il primo a salvarsi è stato Antonino che però ha ottenuto solo il 6%, seguito da Oriana che ha conquistato il 20% e si conferma tra le favorite per la vittoria finale e la Murgia che ha avuto l’8%. Successivamente è stato il turno Nikita che ha ottenuto il 22% delle preferenze e di Edoardo Donnamaria, il più votato al televoto con il 26%. Sono rimasti Davide, Daniele e Attilio, a salvarsi è stato Dal Moro che però ha ottenuto solo il 7% delle preferenze vedendo così molto in calo il riscontro dal pubblico. Chi è uscito ieri sera 13 febbraio dal GF VIP è stato Attilio Romita che ha ottenuto solo il 5% e perde di un soffio su Davide che come Antonino ha conquistato il 6%. Si conferma così la scelta del pubblico di eliminare Attilio, già scelto al televoto nella precedente puntata che lo ha portato poi alla nomination in questa.

GF Vip cosa è successo ieri sera 13 febbraio

La puntata di ieri sera 13 febbraio del GF Vip è iniziata con lo scontro tra Attilio Romita e la coppia Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Il giornalista ha avuto parole poco carine nei confronti dei ragazzi sottolineando più volte come per lui sia un rapporto destinato a finire con la conclusione del reality e che la stessa Antonella gli ha confidato che la sua intenzione è di chiudere con Edoardo appena fuori dalla Casa. La Fiordelisi chiude subito il discorso dicendo che Attilio si è inventato tutto, Edoardo invece attacca il giornalista e parla di un palese gioco che porta lo stesso Attilio a fare una figura pessima. Anche Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini criticano Romita perché rispetto a quanto dice in confessionale o a qualcuno edulcora spesso i suoi discorsi e non mantiene una linea coerente.

Il secondo blocco della puntata di ieri sera del GF VIP in onda il 13 febbraio ha visto protagonisti Daniele, Oriana e Martina in quello che è un vero e proprio triangolo. All’ingresso della Nasoni, Dal Moro aveva speso parole importanti sul loro rapporto e ciò che provava, ma in pochi giorni la situazione si è ribaltata con Daniele che si è avvicinato sempre più a Oriana. Le due donne iniziano ad urlare con Alfonso che redarguisce la venezuelana per il linguaggio, l’influencer ribatte dicendo che Martina è entrata per dare fastidio a lei e a Daniele. Quest’ultimo viene rimproverato per i toni eccessivi avuti con Martina durante una discussione tra loro: Dal Moro però non ci sta e ribadisce che la Nasoni non è mai stata la sua fidanzata e la accusa di strumentalizzare il suo rapporto con lei. L’ex tronista però viene accusato da SIgnorini e dalla Bruganelli sia perché incoerente con quanto detto all’inizio e soprattutto perché non fa nulla quando Oriana prende in giro Martina. La venezuelana viene anche rimproverata per il gesto nei confronti della foto di Antonino.

C’è ancora Attilio protagonista nella puntata di ieri sera del GF VIP, infatti il giornalista ha un confronto con la mamma di Edoardo Tavassi che gli chiede di scusarsi per le parole dette al figlio e aver usato termini come mafia e associazione a delinquere. Il confronto si tiene su toni pacati, ma la mamma di Tavassi pretende le scuse e rimprovera Attilio anche per aver giudicato il figlio come una persona senza un futuro. Nella puntata di ieri sera del 13 febbraio del GF Vip si è parlato anche del rapporto tra Luca Onestini e Ivana Mrazova con l’ex tronista che non ha apprezzato il bacio per divertimento tra Ivana e Andrea. Il gioco ha portato i due ex a discutere ma soprattutto a confrontarsi e capire entrambi di aver sofferto molto. Arriva poi il momento delle sorprese con Andrea che riceve la visita della mamma Monia, orgogliosa di suo figlio e felice di vederlo così educato e rispettoso. Per Sarah Altobello invece si presenta il manager Tony Toscano, innamorato follemente della pugliese. Per l’occasione si è presentato su un cavallo con l’intento di portarla via dalla casa poi però ritratta e spera di trovarla quando si concluderà l’avventura di Sarah al Grande Fratello Vip. Arriva anche una sorpresa finale per Giaele, decisamente poco felice per l’ereditiera. Infatti ha ricevuto una lettera dal marito Brad che non è contento dei suoi atteggiamenti che ritiene non rispettosi, spera in un miglioramento solo così potranno avere un confronto dal vivo. Giaele però non è d’accordo perché ritiene di essersi comportata bene e spera di vedere quanto prima il marito.

GF Vip chi è stato nominato 13 febbraio

Nella puntata di ieri sera del 13 febbraio del GF Vip i preferiti della casa sono stati Micol Incorvaia, Davide Donadei e Edoardo Tavassi. Sonia Bruganelli ha scelto di rendere immune Daniele Dal Moro dicendo all’ex tronista di non farsi strumentalizzare da Oriana e Martina. Orietta Berti invece conferma la sua immunità a Giaele perché curiosa di vedere finalmente il marito Brad. Le nomination palesi iniziano con Luca Onestini che conferma il nome di Nikita, l’influencer nomina Oriana per le mancanze di rispetto nei confronti del pubblico e dei concorrenti, per la superficialità e la maleducazione. Sarah Altobello fa il nome di Andrea perché c’è poco feeling tra i due, l’ex calciatore e ora modello fa il nome di Oriana perché non gli sono piaciuti gli atteggiamenti rivolti a Martina. Alberto De Pisis nomina Nikita perché ancora scottato dalle precedenti nomination, Antonella sceglie Oriana per la sua maleducazione e non rispetta le regole. Proprio in questa occasione Alfonso Signorini conferma che il linguaggio della venezuelana è eccessivo e che deve imparare a rispettare le regole. Milena nomina Antonino perché ha iniziato a cucinare in sua assenza, Murgia fa il nome di Nikita per incomprensioni, Edoardo Donnamaria e Antonino si nominano a vicenda. Infine Oriana fa il nome di Antonino perché non vede l’ora di andare via. In confessionale Edoardo Tavassi sceglie Antonella Fiordelisi perché i rapporti non sono mai stati idilliaci, anche Daniele fa il nome della ragazza di Edoardo Donnamaria perché deluso dal suo atteggiamento nei suoi confronti. Anche Micol nomina Antonella perché in un modo o nell’altro vanno sempre allo scontro, Davide fa il nome di Oriana come ormai consuetudine. Chiude Giaele che nomina Antonella per l’ennesima discussione con la modella. I nominati della puntata di ieri sera 13 febbraio sono Antonella, Nikita, Oriana e Antonino: il televoto non sarà per l’eliminazione ma per scegliere il preferito.