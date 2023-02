GF Vip fuorionda Daniele attacco di panico e urla in confessionale VIDEO

Nottata difficile per Daniele Dal Moro dopo la puntata del GF Vip: lacrime, attacchi di panico e le urla in confessionale perché vuole ritirarsi dal gioco

Tutti attendevano il confronto tra Oriana, Martina e Daniele nella puntata di ieri sera 13 febbraio al GF Vip. Così è stato ma le conseguenze delle parole rivolte a Dal Moro hanno scatenato nell’ex tronista una reazione inaspettata. Durante la puntata Daniele ha spiegato che Martina non è mai stata la sua ragazza ma i toni tra le due donne si sono subiti alzati con urla che hanno costretto lo stesso Alfonso Signorini a chiedere di moderare i toni. A pagarne le conseguenze dello scontro tra Oriana e Martina è stato Daniele, accusato di essere contraddittorio e incoerente rispetto alle parole spese per la Nasoni quando è entrata in casa. In quel momento Dal Moro aveva spiegato che il rapporto con Martina era stato importante e che entrambi avevano condiviso tanto insieme. Un atteggiamento che non era piaciuto a Oriana considerando come Daniele aveva sminuito quanto stavano costruendo. Dopo pochi giorni però si è ribaltata la situazione con Dal Moro che si è avvicinato a Oriana e ha litigato con la vincitrice del GF nel 2019 perché accusato di voler strumentalizzare il gioco. Sempre in studio Daniele è stato anche criticato per i toni utilizzati nella lite con Martina, un atteggiamento irrispettoso per le opinioniste.

GF Vip Daniele attacca la produzione

Poco prima della puntata di ieri sera 13 febbraio del GF Vip, Daniele Dal Moro si è mostrato sofferente, quasi in lacrime. Alfonso Signorini ha anche chiesto più volte al concorrente se ci fossero problemi, ma l’ex tronista ha nascosto il malessere e ha rassicurato il conduttore. Al termine però della puntata, Daniele si è mostrato schivo, non ha parlato con nessuno e ha evitato ogni tipo di contatto con chi ha cercato di parlargli. Prima ci ha provato Nikita senza successo, poi anche Oriana, ma non è servito a nulla. Si è chiuso nel suo mutismo mentre preparava la cena fino a quando non è stato chiamato in confessionale. In quel momento, grazie a Mediaset Infinity, si è potuto sentire cosa Daniele stesse dicendo alla produzione, con Oriana che attendeva fuori al freddo preoccupata per quanto stesse succedendo.

Dal Moro non si è trattenuto ed è scoppiato in un vero attacco di panico attaccando gli autori: “Gettarmi la m**** addosso, la gente che dice parlo male, la tratto male, ma vaff****. La televisione che la facessero con qualcun altro perché non sono qui a vendere l’anima ma per fare un percorso che speravo fosse decente. Dato che fino a 140 giorni sono arrivato, preferisco andare via ora che sto bene e non quando sto male perché poi in ambulanza ci vado io e non voi. Basta, purtroppo io in questo mondo non ci volevo mettere più piede perché le persone pulite e sincere muoiono e basta perché di quelli come me non interessa a nessuno”. Parole molto forti che in tanti sui social hanno voluto evidenziare considerando come il ragazzo soffra di attacchi di panico e sia stato anche ricoverato per un malore durante il suo percorso al Grande Fratello Vip. La volontà di Daniele, ormai allo stremo, è quella di lasciare il reality dopo la puntata di ieri sera 14 febbraio perché poco rispettato e perché si sente preso in giro.