GF Vip fuorionda lite furiosa tra Oriana, Daniele e Martina VIDEO

Nella puntata del GF Vip del 13 febbraio durante la pubblicità volano parole grosse tra Oriana, Daniele e Martina: il video del litigio

Su Twitter è diventato virale tra gli Oriele un video con un furibondo litigio tra Oriana, Daniele e Martina. Per la prima volta forse da quando è nata la coppia tra la venezuelana e il veneto, c’è stata fra i due una sorte di alleanza contro una terza persona, in questo caso la Nasoni. Dopo l’intero blocco della puntata di ieri sera 13 febbraio del GF Vip dedicata al triangolo formato da Oriana, Daniele e Martina, Alfonso Signorini ha ripreso la linea per rientrare in studio e continuare con i temi della puntata: il confronto tra Attilio Romita e la mamma di Edoardo Tavassi lanciando poi la pubblicità. In questo lasso di tempo, e quindi fuorionda su Canale 5 ma visibile su Mediaset Infinity, nella casa si è acceso un duro scontro trasformatosi ben presto in lite tra gli Oriele e la Nasoni. Martina ha accusato l’ex tronista di aver litigato con lei per dare un segnale ad Oriana e così far pace con lei. Daniele ha continuato a urlarle contro pesantemente e a dirle che se non voleva strumentalizzare la loro storia nata quattro anni fa al GF, poteva tranquillamente andarsene a casa. Ovviamente la venezuelana non poteva non inserirsi nel discorso che la vedeva diretta interessata e ha subito urlato a squarciagola alla Nasoni che le è caduta la maschera.

GF Vip cosa è successo dopo la puntata tra Oriana, Daniele e Martina

Il litigio non è finito qui: Daniele e Martina si sono spostati per continuare lo scontro con Oriana che li ha seguiti. Dal Moro ha detto di essere deluso dal comportamento della sua ex perché pensava fosse entrato per dargli una mano e invece gli ha rotto solo le scatole. La vincitrice del GF Vip del 2018 ha negato di averlo attaccato dicendo che in fondo è servita a fargli riabbracciare Oriana. La Marzoli ha continuato ad urlare alzando i toni e rinfacciando alla Nasoni che Daniele si era già avvicinato a lei molto prima del loro scontro e che fin dall’inizio lei piaceva molto al ragazzo. Poi c’è stato un vero e proprio show di Oriana che ha detto a Martina di mettersi il cuore in pace, che lei non è stata mai la sua fidanzata e che non lo sarà mai. Sono passati quattro anni, deve rassegnarsi che quello che c’è stato tra di loro ormai è passato anche se di poco conto deve essere superato. Martina ha replicato piccata dicendo alla venezuelana di tacere perché si è permessa di parlare di situazioni che non conosce, non può giudicare e che non la riguardano. Una brutta pagina a prescindere da chi dei tre ha ragione riguardo la storia d’amore in corso tra Oriana e Daniele e passata con Martina che mostra ancora una volta come le dinamiche all’interno del GF Vip, in particolare quest’anno, non riescono ad essere trattare senza gente che urla a squarciagola.