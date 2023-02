GF Vip Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli perché sono in crisi

Ieri sera nella puntata del GF Vip del 13 febbraio, Giulia Salemi ha confermato la crisi con Pierpaolo Pretelli: i motivi del Prelemi drama

I fan lo avevano già notato e a confermarlo è stata la stessa Giulia Salemi, è in crisi con Pierpaolo Pretelli. La notizia è arrivata in apertura della puntata GF Vip del 14 febbraio su domanda di Alfonso Signorini che non si aspettava una risposta così spiazzante da parte della “bastarda con il tablet”. L’influencer ha premesso di voler essere sincera e ha spiegato che in questo momento stanno vivendo un momento di crisi, normale per una coppia di 30 anni. Tra l’altro ha raccontato della situazione dei Prelemi mentre Pierpaolo Pretelli era in collegamento al GF Vip Party. L’ex concorrente del Grande Fratello VIP ha anche espresso la volontà di trovare una soluzione per poter risolvere i loro problemi per poi scoppiare in lacrime. A consolarla è stato subito Alfonso Signorini che ha detto a Giulia Salemi di non preoccuparsi e che quando c’è l’impegno da parte di entrambi si riesce a risolvere e a superare uscendo da una relazione più forti di prima. L’influencer ha anche chiesto nonostante sia consapevole che la storia d’amore con Pierpaolo è nata davanti le telecamere, il rispetto quanto possibile della privacy e della situazione delicata che stanno vivendo in questo momento. Per sdrammatizzare, il conduttore del GF VIP ha detto che il giorno di San Valentino saranno a Napoli tutti e tre insieme per un evento e magari potrebbe cercare di aiutarli e fare un po’ da psicologo.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: cosa è successo

È stata la stessa Giulia Salemi ieri sera nella puntata del 13 febbraio del GF VIP a spiegare cosa è successo e a rivelare i motivi della crisi con Pierpaolo Pretelli. Sono cose che possono accadere a tutte le coppie di 30 anni, non ci sono stati litigi violenti e nemmeno tradimenti. L’influencer ha precisato inoltre che non è dovuto nemmeno ad una mancanza di sentimento da parte di entrambi, semplicemente i Prelemi stanno cercando di capire in quale direzione sta andando la loro storia. L’esperto di gossip Alessandro Rosica, che spesso su Instagram dà notizie sui personaggi famosi del mondo dello spettacolo oltre a commentare diversi programmi televisivi come Sanremo e o il Grande Fratello VIP, è entrato nel dettaglio su cosa è successo tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. L’investigatore social ha affermato che i Prelemi hanno fatto pace rispetto a quello che era la situazione qualche giorno fa nei momenti più acuti della crisi di coppia, inoltre ha aggiunto che a Giulia non piacciono alcuni comportamenti di Pierpaolo. Entrambi però stanno cercando di risolvere definitivamente queste piccole problematiche. Rosica ha aggiunto che la domanda su cosa stesse accadendo ai Prelemi era in scaletta e che nonostante si siano chiariti le lacrime di Giulia erano sincere perché è una ragazza spontanea e ha sofferto per cosa è successo qualche giorno fa. Dunque i Prelemi avevano litigato e per qualche giorno non si sono sentiti. Nessun tradimento e pace fatta.