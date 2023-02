Ipm Napoli Mare Fuori: dove si trova nella realtà

Dove si trova l’Istituto Penale Minorile che ha ispirato la serie targata Rai Mare Fuori. Non è quello che vedete in televisione

L’IPM di Napoli nella realtà non si trova dove è stato girato nelle location di Mare Fuori. Proprio questa settimana sono state rese disponibili su RaiPlay le ultime sei puntate della terza stagione della serie evento che racconta le storie dei giovani detenuti dell’Istituto Penale Minorile della città partenopea. Scopriamo qualcosa in più sul carcere minorile che ha ispirato la serie prodotta da Rai Fiction e Picomedia e che vede la partecipazione di Carolina Crescentini e Carmine Recano. Nella realtà l’IPM di Napoli si trova a Nisida. Si tratta di una piccola isola situata nella periferia occidentale del capoluogo partenopeo. L’isola è collegata da un ponte alla terraferma e fronteggia l’area industriale dismessa di Bagnoli. Nel 1934 i locali dell’antico castello dell’isola vennero adattati per adibirlo a carcere funzione che appunto svolge tutt’oggi. Proprio per la presenza del carcere minorile, Nisida non è aperta al pubblico. La particolarità delle location del set di Mare Fuori è legata al diverso contesto in cui sono state realizzate le immagini della serie. Come è facile intuire, infatti, il vero Ipm di Napoli non è quello che ospita da tre stagioni il cast.

Mare Fuori 3 dove è stato girato

Mare Fuori 3 è stato girato in svariate location del capoluogo partenopeo. Non potendo, per ovvie ragioni girare a Nisida, per le scene ambientate all’IPM si è scelta la base navale della Marina Militare presso il Molo San Vincenzo in via Acton, non troppo distante dalla centralissima Piazza Municipio. Non a caso nelle scene all’aperto possiamo ammirare alle spalle dei ragazzi l’iconico Maschio Angioino e il porto di Napoli. Prima di lasciare la città campana per Milano, Filippo torna a suonare il pianoforte nella vera stazione della metropolitana di Via Toledo dove ha incontrato Naditza. L’incontro tra Edoardo e Teresa è stato girato a Posillipo a pochi passi dal Parco Virgiliano su una terrazza che affaccia sull’area dismessa dell’Italsider di Bagnoli. Proprio a Bagnoli e in particolare sul pontile dell’area industriale sono girate numerose scene come anche il trailer della terza stagione che vede l’incontro tra Rosa e Carmine.

Proprio l’incontro tra questi due che avviene nell’ultima puntata di Mare Fuori 3 è stato girato nella meravigliosa Piscina Mirabilis un’antica cisterna romana che si trova nel comune di Bacoli sempre nell’area flegrea. Varie scene sono poi girate nel centro storico di Napoli in quartieri come Montesanto e la Sanità, mentre vediamo anche l’incantevole quartiere Posillipo. Possiamo riconoscere poi, la famosa Galleria Umberto I e l’Orto Botanico situato lungo via Foria. Le scene dell’ospedale sono state invece girate al Monaldi presso la Zona ospedaliera. Fuori da Napoli ci sono poi delle scene ambientate a Cava de’ Tirreni, il piccolo comune della provincia di Salerno, noto per i suoi caratteristici portici. Dunque l’Ipm di Napoli nella realtà non corrisponde alle immagini sia interne che esterne che vediamo in Mare Fuori 3, si trova a Nisida dove è negato l’accesso al pubblico essendo un carcere minorile.