Mare Fuori 3 che fine ha fatto Nunzia

Mare Fuori 3 torna il personaggio di Nunzia interpretato da Carmen Pommella? I fan si chiedono che fine abbia fatto

Nunzia di Mare Fuori che fine ha fatto si chiedono i fan. Sono disponibili su RaiPlay tutti gli episodi della terza stagione della serie evento che racconta le storie dei giovani detenuti dell’Istituto Penale Minorile di Napoli. I fan della serie si chiedono se in Mare Fuori 3 farà il suo ritorno il personaggio di Nunzia un’agente veterana del carcere minorile che nonostante il carattere apparentemente burbero e rigoroso, è molto affezionata alle detenute dell’istituto, in particolare mostra una particolare attenzione per Naditza una ragazza rom tra i protagonisti della serie nota per la sua storia con Filippo. Già nella seconda stagione della serie le sue apparizioni erano più sporadiche, ad esempio quando nel primo episodio informa Naditza che Filippo non è più in isolamento. Per chi apprezzava il personaggio di Nunzia c’è una brutta notizia: Nunzia non compare in Mare Fuori 3. Molto probabilmente ciò è dovuto ai numerosi impegni che l’attrice di Nunzia, Carmen Pommella ha avuto nell’ultimo periodo e che l’hanno allontana dal set all’IPM. Infatti l’attrice è recentemente apparsa in altre serie televisive come la seconda stagione de “Le indagini di Lolita Lobosco” e nel film “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino. Non è l’unico addio nel cast di Mare Fuori 3 infatti a dire addio è Carolina Crescentini che sul finale della terza stagione lascia il suo posto di direttrice per fare spazio a Sofia Durante.

Carmen Pommella chi è

Come detto Nunzia di Mare Fuori è interpretata dalla talentuosa Carmen Pommella. L’attrice è nata a Napoli, il 14 gennaio 1972. Fin da giovane si avvicina alla recitazione ma studia anche canto e danza e nel 1997 si diploma presso l’Accademia d’arte drammatica del Teatro Bellini di Napoli. Frequenta al Teatro Duse di Roma il Corso intensivo di recitazione con studio e applicazione del metodo Strasberg dell’attrice Francesca de Sapio. Al San Carlo di Napoli studia invece canto e solfeggio con il maestro Giovanni Morelli. Nel 2003 ottiene il Master per attori professionisti diretto da Renato Carpentieri. Attivissima a teatro, dove ha debuttato già nel 1999, ha poi recitato anche per il cinema e la televisione. Sul grande schermo debutta nel 2018 in “La tenerezza” di Gianni Amelio con Renato Carpentieri, altri ruoli importanti sono quello di Maria Silvia in “Martin Eden” di Pietro Marcelli, presentato al Festival del cinema di Venezia e quello di Annarella in “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino. Più recentemente ha interpretato Elvira in “Finalmente l’alba” diretto da Saverio Costanzo. Il primo ruolo di Carmen in televisione invece arriva nel 2007 quando compare in un episodio de “La nuova squadra”. La vediamo poi in altre serie iconiche ambientate nella città partenopea come “Gomorra”, “Mare Fuori” e “L’amica geniale”; il suo ultimo ruolo televisivo è nell’adattamento del romanzo di Elsa Morante “La storia”. Carmen è presente su Instagram dove condivide scatti della sua vita da mamma e da attrice, è possibile trovarla con il nome @carmenpommella.