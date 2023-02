Mr Rain in concerto: date e biglietti tour 2023

Dopo il grande successo del Festival di Sanremo, Mr Rain sarà protagonista di un tour in giro per l’Italia: le date dei concerti del cantante di Supereroi

Dopo l’incredibile successo a Sanremo 2023 c’è grande attesa per i concerti di Mr Rain. Il rapper è stato, senza ombra di dubbio, la grande rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo. Partito decisamente lontano dai primi della classe secondo i favori del pronostico, l’artista bresciano è riuscito a convincere tutti quanti con la sua emozionante Mr Rain, prendendosi la scena soprattutto a partire dalla terza serata. Dopo il diciassettesimo posto della prima classifica, già alla seconda, complice il televoto, Mr Rain è balzato al terzo posto e alla fine ha chiuso il Festival proprio in terza posizione, alle spalle del vincitore Marco Mengoni e di Lazza. La sua Supereroi è stata una delle canzoni più amate e ascoltate e sta continuando a spopolare sui social e sulle piattaforme d’ascolto, portando anche alla riscoperta di molti altri brani del passato di Mr Rain. Il Festival è stato un successo pazzesco per il cantante di Fiori di Chernobyl, che presto tornerà protagonista con un tour in giro per l’Italia che sta attirando l’attenzione di moltissime persone. Si parte da Firenze, il 6 aprile, per arrivare il 3 maggio alla data di Milano, prima dell’appendice romana del 27 giugno. I biglietti per i concerti di Mr Rain stanno andando letteralmente a ruba, con le date di Firenze e Padova già completamente sold out, mentre sono rimasti biglietti per le altre date, con prezzi che partono dai 23 euro di Roma e dai 34,50 delle altre date a salire. Questo è il calendario dei concerti del tour di Mr Rain nel 2023:

6 APRILE – FIRENZE: Viper

14 APRILE – BARI: Demode

19 APRILE – PADOVA: Hall

26 APRILE – TORINO: Teatro Concordia

3 MAGGIO – MILANO: Fabrique

27 GIUGNO – ROMA: Auditorium Parco della Musica – Cavea

Mr Rain: la scaletta dei concerti

È inutile sottolineare come il Festival di Sanremo abbia dato una visibilità del tutto nuova al cantante bresciano, che però vantava anche prima della kermesse una discografia e una carriera importanti. Prima di Supereroi, Mr Rain ha confezionato diverse altre hit, da Fiori di Chernobyl a I grandi non piangono mai e Ops. In totale, il cantante bresciano ha realizzato quattro album, l’ultimo uscito nel 2022 e dal titolo Fragile. Tutte le canzoni principali dei lavori di Mr Rain troveranno sicuramente spazio nella scaletta dei concerti del tour 2023, al fianco, naturalmente, di Supereroi, canzone amatissima del Festival di Sanremo. Al momento, non è stata annunciata la scaletta del tour di Mr Rain che prenderà il via il 6 aprile da Firenze, ma come detto è molto probabile indovinare che ci saranno tutte le principali canzoni che dal 2015, anno d’uscita del primo album dal titolo Memories, l’artista bresciano ha rilasciato. È anche possibile che proprio a margine dell’esperienza sanremese Mr Rain possa rilasciare nuova musica, magari una versione deluxe del suo album Fragile, che contiene alcuni singoli di successo come Crisalidi e Sincero. D’altronde, come ha ammesso su Instagram lo stesso cantante il terzo posto dell’Ariston è un grande risultato, ma è solo un punto di partenza per Mr Rain che presto tornerà protagonista con gli attesissimi concerti in giro per l’Italia.