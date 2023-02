Mare Fuori 3 dove è stato girato: location

Mare Fuori 3: in arrivo la terza stagione della serie Rai di ambientazione napoletana: scopriamo dov’è ambientata realmente e quali sono le sue location.

Non solo il cast, i personaggi e le storie, anche dove è stato girato Mare Fuori 3 è diventato un argomento di grande interesse per tutti i fan dell’apprezzata serie teen prodotta dalla Rai e ambientata dentro un carcere giovanile di Napoli. Ideata da Cristiana Farina, co-autrice del soggetto assieme a Maurizio Careddu, si è subito rivelata un grande successo di pubblico per la tv pubblica italiana, soprattutto tra i giovanissimi, e ha saputo conquistare anche la critica. Dopo la messa in onda delle due prime stagioni su Netflix, Mare Fuori è diventato un vero e proprio cult e ha registrato numeri record la terza stagione presente su RaiPlay assieme al mockumentary Mare Fuori #Confessioni. Ormai sono sempre più frequenti le serie tv o fiction che scelgono Napoli come location e anche questa volta il fascino della città ha colpito nel segno.

Mare Fuori 3 location IPM

Come detto, la serie Mare Fuori 3 è ambientata all’interno di un carcere minorile di Napoli, denominato Istituto Penale Minorile, o più semplicemente IPM. Questo luogo rappresenta la location principale della serie, ma ovviamente non si tratta davvero di un carcere, dove sarebbe molto complicato girare. Infatti, tutta la struttura è stata ricreata all’interno della base navale della Marina Militare di Napoli, sita presso il Molo San Vincenzo, in via Acton a Napoli. Per trasformare questa base nel set carcerario di Mare Fuori è servito un grande lavoro di scenografia, curato da Antonio Farina. Nelle scene all’aria aperta, possiamo notare sullo sfondo alcuni luoghi caratteristici del capoluogo campano, come il Porto di Napoli e il Maschio Angioino. Ma la serie non è girata esclusivamente all’interno del carcere, e ci sono anche altre scene all’esterno, che ci permettono di vedere zone tipiche di Napoli, come le spiagge di Napoli EST e la stazione Toledo della metropolitana. Altri momenti di Mare Fuori sono stati girati a Fuorigrotta, Gianturco, Posillipo, Cava de’ Tirreni, all’ospedale Monaldi, a Villa Doria D’Angri e Villa Grottamarina, alle Scale di Santa Maria Apparente e in Corso Vittorio Emanuele, oltre che al porto di Salerno.

L’Istituto Penale Minorile di Napoli, centro nevralgico delle vicende di Mare Fuori, quindi non esiste, ed è stato ricostruito in tutt’altra location. Ma un carcere per minori a Napoli, anche se comprensibilmente non è stato possibile ambientare realmente al serie al suo interno, e si è così scelto di spostarla in un luogo del tutto inventato. Stiamo parlando del carcere di Nisida. Nisida è un’isola che fa parte dell’arcipelago delle Isole Flegree, vicino Posillipo. Il carcere minorile si trova qui fin dal 1934, ed è la principale struttura dell’isola assieme al presidio militare. A lungo, quest’ultimo luogo ha ospitato l’Accademia Aeronautica, poi spostata a Pozzuoli; fino al 2012 è stato sede del Comando Marittimo Alleato, poi trasferitosi nel Regno Unito, mentre oggi ospita il Comando Logistico della Marina Militare. Nisida ha un piccolo porto per collegarsi alla terra ferma, ma l’isola è chiusa al pubblico, essendo occupata unicamente dai militari e dal carcere per minori.