Quando esce Mare Fuori 4: c’è la data delle riprese

Dopo la fine della terza stagione, sale l’attesa per Mare Fuori 4: quando esce la nuova stagione e cosa sappiamo del futuro della serie

Quando esce Mare Fuori 4 è la domanda dei fan dopo il grande successo ottenuto dalla terza stagione della serie tv con Massimiliano Caiazzo, Nicolas Maupas e Maria Esposito nei panni di Rosa Ricci. A differenza di quanto spesso accade, però, non c’è da attendere per conoscere il futuro della produzione, che anche prima di uscire con la terza stagione ha ricevuto il semaforo verde per la quarta stagione, ma anche per la quinta e addirittura per la sesta. La serie ha ancora, dunque, una vita molto lunga e siamo sicuri che Mare Fuori 4 ci sará ma quando esce? A questa domanda è più complesso dare una risposta. Al momento siamo ancora nel pieno della terza stagione con gli episodi rilasciati interamente su Rai Play e la programmazione lineare su Rai 2. Mare Fuori 4, quindi, al momento è un’idea lontana e non c’è una data d’uscita ufficiale per la nuova stagione del fenomeno mediatico firmato Rai, ma vedendo le scorse stagioni possiamo farci un’idea. La prima stagione della serie sui ragazzi dell’IPM è uscita a ottobre 2020, la seconda a novembre 2021 e ora, con la terza abbiamo assistito a un piccolo slittamento a febbraio 2023. È probabile, dunque, che per Mare Fuori 4 venga rispettata questa finestra temporale e la serie possa uscire a inizio 2024, senza ritardi. Il rinnovo anticipato ha permesso sicuramente di lavorare sulle sceneggiature e quindi di alleggerirsi il lavoro, così immaginare l’arrivo di Mare Fuori nei primi mesi del 2024 è sicuramente uno scenario possibile. È anche probabile che si possa scivolare alla primavera del 2024 o addirittura all’autunno che sembra essere la finestra temporalmente più lontana possibile per il ritorno della serie. Di certo, bisognerà attendere almeno un anno per vedere cosa accadrà a Rosa Ricci e Carmine Di Salvo. Ad ogni modo, per avere notizie certe bisognerà attendere ulteriori sviluppi, dagli inizi delle riprese ai primi dettagli confermati dalla Rai.

Mare Fuori 4 quando iniziano le riprese

A tal proposito, dunque, un indizio importante su quando esce Mare Fuori 4 è sicuramente dato dall’inizio delle riprese, fattore molto indicativo per il futuro della serie. Se è impossibile dire con certezza quando esce la prossima stagione, possiamo invece dire quando iniziano le riprese: i primi ciak della quarta stagione sono previsti per maggio 2023. Presto, dunque, i protagonisti della serie di Rai Play torneranno sul set per dare vita alle nuove storie ambientate all’IPM di Napoli e in quel caso conosceremo anche il futuro di diversi attori. Ci sono infatti diverse questioni in bilico e i fan si chiedono se personaggi molto amati torneranno e fino ai primi set di sarà impossibile dare una risposta. In Primavera, dunque, quando inizieranno le riprese di Mare Fuori 4, conosceremo qualcosa in più sul futuro dei personaggi il cui destino rimane in bilico alla fine della terza stagione e conosceremo anche le new entry della nuova stagione. Come detto, però, per tutto quanto bisognerà aspettare: Mare Fuori 4 sicuramente si farà e la serie ha ancora un futuro luminoso davanti, ma prima bisognerà archiviare questa terza stagione che sta continuando a macinare record su record.