Anticipazioni Amici 19 febbraio: eliminato e tre al serale

Le anticipazioni della puntata di domenica 19 febbraio di Amici 22: arriva l’eliminazione e tre nuove maglie per il serale

Anticipazioni di Amici 22 di domenica 19 febbraio ancora una volta al cardiopalma fornite da Amici News. Possiamo scoprire attraverso gli spoiler social ciò che accadrà in puntata con la conferma di un eliminato e ben tre maglie per il serale. Giornata ricca di ospiti di rilievo, alcuni dei quali provenienti direttamente dal Festival di Sanremo. Ci sarà, infatti, la grande rivelazione dell’Ariston, ovvero Mr Rain, che avrà il compito di giudicare la gara di canto insieme a Sangiovanni, che al Festival ha duettato con Ariete e Morandi, e all’amatissimo maestro Beppe Vessicchio. Per la gara di ballo, la giudice sarà Eleonora Abbagnato, una delle principali ballerine italiane in tutto il mondo. Le anticipazioni partono subito con una notizia shock: Jore si è eliminato e ha deciso di sua volontà di lasciare il programma. Il giovane era finito sulla graticola dopo la scelta di Rudy Zerbi di far entrare un nuovo cantante.

Come si era pensato da alcune indiscrezioni uscite in rete, Jore lascia Amici, ma la notizia clamorosa è che è stato lui a prendere la decisione, non Rudy Zerbi. Partiamo con una grande sorpresa nella classifica generale di ballo Alessio è risultato primo, ma Todaro non gli ha dato la maglia oro perché è entrato da poco nella scuola. Stando alle anticipazioni di Amici di domenica 19 febbraio sono state assegnati ben tre posti del serale su suggerimento di Maria De Filippi. Per un alunno eliminato, ce ne sono altri che accedono alla fase finale del programma: si tratta di Gianmarco, Angelina e Maddalena, che dopo essersi avvicinati moltissimo rimediano la tanto agognata maglia oro. Angelina ha conquistato la maglia anche se è arrivata seconda in classifica, ma era prima in quella generale, mentre Gianmarco l’ha ottenuto vincendo la gara d’improvvisazione basata sull’espressione di rabbia e felicità, contro Samu, Paky e Ramon e giudicata da Marcello Sacchetta. Semaforo verde anche per Maddalena, che ha pure raccolto i complimenti di Eleonora Abbagnato. Altre tre maglie per il serale, quindi, ma Maria ha chiesto ai prof di essere più aperti nel concederle visto che manca sempre meno all’arrivo della fase conclusiva dello show.

Anticipazioni Amici 19 febbraio: le gare

Le anticipazioni di Amici del 19 febbraio continuano con il punto sui contest più attesi. Per ciò che riguarda la gara di ballo, Eleonora Abbagnato ha deciso di premiare Maddalena, grande protagonista di giornata. Dietro a lei si piazzano Samu e Gianmarco, anche lui finalmente premiato, come abbiamo visto, con la maglia del serale. Ultima posizione invece per un Paky in difficoltà. Nella gara di canto, invece, i tre giudici Mr Rain, Vessicchio e Sangiovanni hanno assegnato il primo posto a Wax, relegando, come detto, al secondo Angelina e al terzo Aaron.

Ultima posizione per Piccolo G, che ha chiuso sotto a Niveo e rimane sulla graticola considerando che anche lui era tra gli indiziati per lasciare spazio a Mezkal .Altri momenti sparsi dalle anticipazioni della puntata di domenica 19 febbraio di Amici: Federica ha superato il compito che le ha dato Rudy Zerbi, mentre sono arrivate delle gioie anche per Wax, che ha vinto un concerto tutto suo all’Alcatraz superando Aaron e Piccolo G nella sfida, e per Maddalena, Ramon e Mattia, che per volere di Kleidi hanno ottenuto un evento con ballerini diversi. Per ciò che riguarda le prove degli sponsor, Mattia si è portato a casa la prova Tim, mentre Isobel ha vinto la Oreo. Infine, l’ultima prova sponsor, la Marlù, l’ha vinta Alessio.