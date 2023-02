Anticipazioni Buongiorno Mamma 2 seconda puntata Anna sa chi è stato

Buongiorno Mamma 2: scopriamo le anticipazioni sulla seconda puntata della serie tv di Canale 5 con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, in onda il 17 febbraio.

Venerdì 17 febbraio arriva la seconda puntata di Buongiorno Mamma 2, la seconda stagione della serie Mediaset creata da Elena Bucaccio, Lea Tafuri e Leonardo Valenti. Con protagonisti Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, la fiction è un dramma familiare che racconta, spostandosi tra passato e presente, le vicende della famiglia Borghi, che hanno come punto centrale l’entrata in coma di Anna, la moglie di Guido. Le anticipazioni della seconda puntata di Buongiorno Mamma 2 raccontano che al centro ci sono innanzitutto i ricordi ancora sfocati di Anna, relativi al giorno in cui otto anni prima è andata in coma.

È il suono del carillon a innescare il nuovo flashback, che la riporta con la mente a quel giorno: qualcuno era entrato in casa per fare del male a lei e al figlio Michele. Anna sente che un oggetto in particolare potrebbe aiutarla a scoprire la verità: si tratta di un braccialetto di cuoio. Nel frattempo arriva il giorno del battesimo della piccola Nina, la figlia di Sole e Federico, che permette di fare un salto nel tempo fino a un altro battesimo, quello di Jacopo, che ci mostrerà alcuni dissidi tra Anna e Guido. Nel frattempo, nel presente, Agata si sente esclusa ora che Anna è tornata a casa e sta recuperando dal lungo coma; Colaprico la contatta, chiedendole se vuole avere alcuni degli oggetti appartenuti a sua madre.

Buongiorno Mamma 2 riassunto prima puntata

Nella prima puntata di Buongiorno Mamma 2, per Sole Borghi (Ginevra Francesconi) si avvicina il momento del parto, anche se nessuno, nemmeno il suo fidanzato Federico, sembra pensare troppo a lei. C’è apprensione per le condizioni di Anna (Maria Chiara Giannetta): i medici spiegano allora a Guido (Raoul Bova) che, a causa dell’abbassamento delle difese immunitarie della donna, non sarà sicuro per lei vivere nella stessa casa con un neonato. Nel frattempo, Agata (Beatrice Arnera) si lascia andare all’amore e bacia Guido; Jacopo (Matteo Oscar Giuggioli), però, vede tutto e decide di affrontare l’infermiera, che però è anche alle prese con un uomo che la sta spiando. Nel finale del primo episodio, mentre Sole dà alla luce il suo bambino, Anna esce dal coma.

La donna può così tornare a casa, all’inizio del secondo episodio, per iniziare lentamente la riabilitazione.Alcuni flashback ci permettono di scoprire cosa è successo prima che Anna entrasse in coma: uno sconosciuto si era intrufolato in casa sua, prendendo Michele dalla culla. Francesca (Elena Funari) rivela ai famigliari di aver sposato Karim (Kelum Giordano), così da permettergli di ottenere un permesso di soggiorno permanente. Prima della fine della puntata, Anna torna di nuovo a parlare e camminare.