Chi è Agata in Buongiorno Mamma: figlia d’arte

Tra i personaggi principali di Buongiorno Mamma c’è Agata Scalzi interpretata da Beatrice Arnera: chi è l’attrice e cosa ha fatto in carriera

Tra i personaggi principali della serie Buongiorno Mamma, in onda su Canale 5, c’è Agata Scalzi interpretata da Beatrice Arnera. Nata ad Acqui Terme nel 1995, ha 28 anni di età e durante l’infanzia, grazie al lavoro della mamma ha vissuto l’infanzia in giro per l’Europa e nei migliori teatri italiani, infatti l’attrice è figlia di Silvia Gavarotti, cantante lirica, mentre il padre è Pier Luigi Arnera, editore del quotidiano La Padania e ex sindaco di Sezzadio, in provincia di Alessandria, paese d’origine della famiglia di Beatrice Arnera. Più volte chi interpreta Agata in Buongiorno Mamma ha raccontato di aver vissuto una splendida infanzia grazie alla mamma ma di essere sempre legata a Sezzadio dove ha trascorso le estati più belle della sua vita e dove spesso si rifugia quando può. A 17 anni l’attrice si trasferisce a Roma e inizia a lavorare nel mondo della recitazione sia in tv che al cinema. Tra i primi progetti a cui ha partecipato ci sono Il commissario Montalbano e Il Paradiso delle Signore, mentre sul grande schermo ha partecipato al primo film dei The Jackal, AFMV – Addio fottuti musi verdi, e Puoi baciare lo sposo. Il primo ruolo da protagonista in una serie tv arriva nel 2018 quando interpreta Giuly in Romolo + Giuly, mentre un anno dopo partecipa alla fiction Rai Un passo dal cielo. Per certi versi poi ha seguito anche le orme della mamma, infatti ha pubblicato due canzoni: Ho e Faro. Dal 2021 il fidanzato di Beatrice Arnera è Andrea Pisani, attore che deve la sua popolarità perché componente del duo comico PanPers.

Buongiorno Mamma Agata il personaggio di Beatrice Arnera

Agata Scalzi è una giovane che ha perso la madre Maurizia in un incendio quindici anni prima dell’inizio della serie. È una ragazza di indole buona che ha passato l’infanzia da una casa famiglia all’altra. Guido Borghi la assume come infermiera della moglie non potendosi permettere di pagare una professionista. Buongiorno Mamma racconta la storia di Guido Borghi e sua moglie Anna Della Rosa, in coma a seguito di un incidente, e della loro famiglia. Anche se i Borghi all’apparenza sono una famiglia come le altre, nascondono un passato fatto di segreti. Agata si presenta inizialmente con un falso cognome ed è intenzionata a fare ricerche sulla morte della madre che era un’amica proprio di Anna e del marito. Ad aiutare Agata nelle sue ricerche c’è il vicequestore Vincenzo Colaprico, che rivela alla giovane che Guido Borghi aveva avuto una storia con Maurizia. Colaprico è convinto che dietro la morte di Maurizia ci sia proprio Borghi ed è intenzionato a sbatterlo in prigione. Nel frattempo però Agata si affeziona sempre di più alla famiglia Borghi e in particolare ad una delle figlie di nome Sole.

La copertura di Agata cade quando Guido scopre che è la figlia di Maurizia. Nel corso del tempo Agata scoprirà una serie di segreti del passato dei Borghi. Maurizia e Anna erano vecchie amiche che si erano allontanate a causa della tossicodipendenza della prima, quando muore la madre di Maurizia le due si riavvicinano brevemente. Inoltre, Maurizia aveva avuto una relazione proprio con il vicequestore Vincenzo Colaprico che l’aveva messa incinta. La figlia di Vincenzo e Maurizia era proprio Sole che quindi non è figlia dei Borghi. Agata scopre che il giorno in cui la madre è morta aveva avuto un litigio con Anna arrabbiata perché Maurizia aveva speso i risparmi che le aveva dato non per crescere Sole ma per comprare la droga. Convinta che Maurizia fosse oramai irrecuperabile, Anna decide di portare via Sole ma Guido temendo che Maurizia potesse denunciarli raggiunge il casale trovandolo in fiamme. Agata dunque arriva alla conclusione che Anna è estranea alla morte della madre. Nel corso della seconda stagione Agata inizierà a provare dei sentimenti per Guido nonostante non voglia mettersi tra lui e Anna.