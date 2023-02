Anticipazioni C’è Posta per Te 18 febbraio boom di ospiti

C’è posta per te anticipazioni del 18 febbraio, super ospite e risate assicurate: invitati personaggi amati di Amici 22 e non solo

Le anticipazioni di C’è posta per te di sabato 18 febbraio 2023 promettono spettacolo, come al solito, colpendo il pubblico dritto al cuore con storie a dir poco commoventi. C’è però una componente in più: secondo le indiscrezioni sono più dei canonici due gli ospiti previsti in puntata. La settimana di Sanremo 2023 è stata contrastata con la presenza di Renato Zero. Uno stratagemma che non ha dato l’effetto sperato, considerando anche come la registrazione della sorpresa del cantante de I migliori anni della nostra vita è stata in dubbio fino alla fine. L’ipotesi era quella di tenerlo in serbo proprio per la puntata di sabato 18 ma, alla fine, si è optato per schierarlo nella sfida contro Amadeus e la kermesse musicale dell’Ariston. Considerando la polemica citata, Maria De Filippi avrà pensato di ripagare il pubblico con una puntata che sappia tenerli incollati allo schermo, non soltanto a causa delle tante lacrime. Il super ospite di C’è posta per te di sabato 18 febbraio sarà quindi Luciana Littizzetto, che promette uno spettacolo degno del suo nome e della sua carriera. La celebre comica, infatti, pare proprio che non sarà sola al centro dello studio Mediaset.

Anticipazioni C’è Posta per Te Luciana Littizzetto

La grande amicizia che lega Maria De Filippi e Luciana Littizzetto ha spinto la celebre comica a presenziare svariate volte nel suo programma del sabato sera. Il volto di Che tempo che fa, insieme con Fabio Fazio e Filippa Lagerbäck, è stata più volte ospite dello show, al punto da essere quasi attesa dal pubblico in ogni edizione. Risate garantite, data la sua verve e imprevedibilità, ed è facile pensare come non sarà affatto coinvolta in una storia strappalacrime, tutt’altro. Nel corso delle sue precedenti apparizioni a C’è posta per te, Luciana Littizzetto ha sempre saputo inventarsi delle gag in grado di strappare grandi applausi al pubblico, da casa e in studio. Ci si aspetta proprio questo da lei, dei siparietti ricchi di improvvisazione e, perché no, ospiti VIP. Com’è già accaduto, infatti, la comica di Che tempo che fa pare abbia inviato delle lettere ad alcuni amici. Nomi importanti, che incuriosiscono non poco, e che saranno utili nel riuscire a vincere un’altra sfida importante in termini di ascolti. Stavolta, però, non ci sarà il Festival dell’Ariston a dare battaglia, così come Amadeus. Su Rai 1, infatti, spazio a Carlo Conti con una versione speciale del suo amato programma di imitazioni: Tale e quale Show – Sanremo. Maria De Filippi si gioca però una carta molto importante, che legherà il programma del sabato sera a un altro dei suoi molto amato: Amici. Per riuscire a riguadagnare il suo solito 30% di share, con più di 5 milioni di spettatori dinanzi alla TV, spazio a nomi chiave del talent. Stando alle anticipazioni del 18 febbraio, infatti, Luciana Littizzetto pare abbia inviato lettere ad Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Non solo volti di Amici, anzi, con Alessia Marcuzzi nuovamente in visita a Mediaset, dopo il suo passaggio in Rai con Boomerissima, e Tommaso Zorzi.