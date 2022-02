Luciana Littizzetto chi é il nuovo compagno: il nuovo amore dopo l’ex marito

Non ci sono conferme ufficiali ma Luciana Littizzetto sembra avere un nuovo amore dopo l’ex marito Davide Graziano. Chi è il nuovo compagno il volto noto della Tv

Luciano Littizzetto è la mattatrice più amata della televisione italiana. Nata il 28 ottobre del 1964 attualmente ha 57 anni di età ed una lunga carriera di successi. Da ragazzina la sua grande passione è stata la recitazione, in particolare il cabaret e dopo aver abbandonato l’insegnamento si è dedicata al suo talento. Ha esordito nella TV che conta, al Maurizio Costanzo show, a 27 anni, di lì non si è più fermata, diventando una stella. Attualmente è presenza fissa del programma di successo Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio.

La vita privata di Luciana Littizzetto resta però nell’ombra rispetto al suo personaggio, essendo la comica particolarmente riservata sulle sue vicende non pubbliche. L’ex marito della Littizzetto è Davide Graziano che ha 54 anni di età e di lavoro produttore musicale nonché già batterista della band Africa Unite. Luciana e l’ex si sono lasciati quattro anni fa, dopo vent’anni di relazione. Stando alle parole della comica, spesso ospite a C’è posta per te, perché è mancata la lealtà. Luciana Littizzetto con Graziano ha due figli adottivi Vanessa e Jordan Beljuli, di origini albanesi hanno rispettivamente 27 e 24 anni di età. L’ufficialità ma da qualche mese, forse anni, il cuore dell’attrice sembra essere tornata a battere per un collega del mondo dello spettacolo. Gossippiamo un po’ sul nuovo compagno, il nuovo amore di Luciana Littizzetto.



Chi é il nuovo compagno di Luciana Littizzetto

È Andrea Zalone il nuovo compagno di Luciana Littizzetto, a detta dei rumors, dai due non è mai arrivata l’ufficialità del nuovo amore. No, Andrea non è il fratello di Checco Zalone, il cui vero nome è Luca Medici! Il nuovo compagno della Littizzetto è di protagonista piemontesi, è nato a Torino, come Lucianina, il 29 luglio del 1968. Andrea Zalone ha quindi 53 anni di età ed è più giovane della comica di quattro anni circa. Se il grande pubblico ne ha sentito parlare, ma non riesce a ricordarne l’aspetto, è perché il nuovo amore della comica di lavoro è uno degli autori tv più importanti degli ultimi anni. Di pari passo con i suoi studi scolastici ha infatti sempre coltivato la sua passione autoriale per il teatro e per il piccolo schermo.

Ha da attore in curriculum diversi ruoli, il successo è in particolare nel doppiaggio. È stato il doppiatore di Kevin nella soap Sentieri, la voce di Victor di Tremors e di David in Tutte per Uno, per citare solo alcuni dei suoi lavori. Andrea Zalone è tra gli autori della stragrande maggioranza dei programmi di Maurizio Crozza da Italialand a Fratelli di Crozza. Non sappiamo quando e se ha divorziato dalla moglie Germana Pasquero, nota doppiatrice di telenovelas. Con lei ha un figlio Tommaso Zalone, 24 anni di età che fa lo stesso lavoro dei genitori. Luciana Littizzetto e il suo nuovo compagno, ribadiamo presunto, si sono conosciuti in ambienti di lavoro, non è escluso sul set del film Ravanello Pallido nel 2001, dove lei era protagonista della pellicola e lui tra gli attori.

