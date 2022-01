Maria De Filippi, quanto guadagna la famosissima conduttrice, volto di tantissimi programmi di Mediaset? Scopriamo i dettagli del suo patrimonio.

Maria De Filippi è sicuramente uno dei volti più famosi della televisione italiana. Da tantissimi anni ormai è una presenza fissa nel piccolo schermo, alla conduzione di tantissimi programmi ormai storici come Amici, Uomini e Donne e C’è posta per te. La donna è diventata il vero e proprio simbolo di Canale 5 e la sua carriera è ovviamente di livello altissimi, tra i molteplici programmi condotti e le sue esperienze come giudice o ospite in altre trasmissioni. Vediamo dunque i guadagni della donna durante la sua lunghissima carriera e a quanto ammonta il suo patrimonio.

Maria De Filippi, quanto guadagna e patrimonio

Chiaramente, non è semplice stimare con esattezza il patrimonio e i guadagni della conduttrice. Il suo approdo in televisione risale agli anni ’90 soprattutto grazie a Maurizio Costanzo, diventato poi il suo compagno di vita. Dalle collaborazioni col futuro marito la donna ha spiccato il volo con tantissime attività legate sempre al mondo della televisione.

Sappiamo, ad esempio, che nel 2020 la sua società di produzione televisiva, fondata insieme al marito Maurizio Costanzo, la Fascino Srl, ha fatturato ben 65 milioni di euro. I guadagni annui della conduttrice dovrebbero aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro, secondo alcune stime che si trovano in rete. Infatti, l’altissimi fatturato della società deve comunque fare i conti con le spese che deve affrontare l’impresa, che nel dettaglio consistono in 13,5 milioni per la retribuzione del personale autonomo, 9 milioni per quella del personale assunto e altre spese per diritti d’autore e d’immagine, per la scenografia, per altre spese varie e per le tasse. Anche in un anno di crisi, dovuta ai molti problemi derivanti dalla pandemia, i ricavi di Maria De Filippi sono stati ingenti.

