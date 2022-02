Durante la puntata di C’è Posta per te del 12 febbraio Luciana Littizzetto ha regalato a Maria De Filippi e al pubblico delle caramelle. Scopriamo perché e quali sono le caramelle che mangia sempre Maria De Filippi

A C’è Posta per te grandi risate ci sono state nella puntata del 12 febbraio grazie alla mattatrice d’eccezione Luciana Littizzetto. La comica è grande amica della conduttrice ed ogni anno arriva per fare delle simpatiche sorprese ad altri attori protagonisti del mondo dello spettacolo grazie alla Maria nazionale. Nella puntata che abbiamo visto in onda Luciana Littizzetto ha invitato prima Francesca Cipriani e il suo fidanzato e poi Alex Belli.



Nella prima parte della scena comica che Lucianina ha organizzato la Cipriani è stata paragonata a Shirley Temple Per i suoi ricci ribelli. Dopo un simpatico siparietto con l’influecer che ha detto di non conoscere la Temple si è passati poi a ironizzare sul matrimonio che a breve si celebrerà con Alessandro e la loro comune passione sul cibo. Non solo, aveva inviato la posta Luciana Littizzetto anche ad un altro grande protagonista di questa stagione televisiva: Alex Belli. Al marito, o ex, di Delia Duran Maria de filippi ha fatto i complimenti per la sua dialettica. Dopo aver notato prima delle belle calze e delle belle scarpe, Alex ha visto in primo piano nella busta Luciana Littizzetto ed ha scoperto che è stata lei a fargli questo simpatico invito. Lucianina poi si diverte a stuzzicarlo sul concetto di amore libero E di coppia aperta che Belli ci ha abituato a conoscere nel corso del suo percorso al grande fratello VIP.

Finalmente è arrivato il momento tanto atteso che non interessa solo il programma c’è posta per te, ma anche amici, uomini e donne e tutti i programmi di Queen Mary. La Littizzetto le regala delle enormi caramelle e le distribuisce anche al pubblico perché Maria De Filippi come sappiamo spesso mentre conduce i suoi programmi mangia delle caramelline. Scopriamo quali sono le caramelle di Maria De Filippi e il perché di questa scelta.

Quali sono le caramelle di Maria De Filippi

Sono le pastiglie al limone della marca Leone le caramelle di Maria De Filippi che mangia spesso quando conduce i suoi programmi di successo. È inusuale nel mondo della televisione che un grande protagonista scelga di masticare delle caramelline durante i momenti salienti di una trasmissione, in diretta o anche in registrata davanti ai telespettatori.



La scelta della moglie di Costanzo è però molto intelligente come d’altronde lo è la stessa conduttrice e la qualità dei programmi di cui è a guida. Prima di tutto è una sorta di rito scaramantico che le ha portato sempre successo nel corso di questi anni. Poi è anche un modo per scaricare lo stress, l’ansia nei momenti di particolare coinvolgimento se pensiamo a C’è Posta per te, ma anche ad amici quando si è al momento del verdetto finale.



In verità c’è anche un motivo tecnico legato a questa particolare scelta della conduttrice. Maria De Filippi mastica caramelle perché le servono a gestire la salivazione e perfezionare così la dizione. Spesso quando parliamo per un lungo lasso di tempo tendiamo ad essiccare le fauci, masticare una piccola caramellina è sicuramente utile ad evitarlo e quindi a performare il lavoro, se si è conduttori o ad esempio docenti. Meglio ancora se è la pastiglia preferita proprio come quella al limone che da sempre è la scelta di Maria.