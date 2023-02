The Voice Senior 2023 squadre: eliminati e chi passa in semifinale

Ieri sera 17 febbraio ultima puntata di blind auditions a The Voice Senior: eliminato e chi va in semifinale

La puntata di ieri sera 17 febbraio di The Voice Senior è stata l’ultima delle blind auditions. Si conoscono così i concorrenti andati in semifinale e le squadre dei giudici Gigi D’Alessio, Clementino, Ricchi e Poveri e Loredana Bertè. Dopo la pausa dovuta al Festival di Sanremo, Antonella Clerici ha presentato un appuntamento infatti diverso dai precedenti, infatti si è tenuto l’ultimo turno di audizioni al buio o blind auditions, al termine delle quali i giudici hanno dovuto prendere una dolorosa decisione: scegliere chi portare alle semifinali. Infatti durante le audizioni i giudici hanno selezionato ognuno dodici voci ma hanno dovuto poi fare una scrematura per creare dei team da sei componenti ciascuno. Ieri sera nella puntata del 17 febbraio di The Voice Senior tra i concorrenti c’era anche Morena dello storico gruppo dance Made in Italy dei Milk & Coffee che ha poi duettato con Angela dei Ricchi e Poveri in “Se mi innamoro”. Non è mancato anche un duetto tra Clementino e Gigi D’Alessio che hanno improvvisato un mash up di due loro brani “Non dirgli mai” e “La luce”. Il primo a chiudere la squadra è stato Clementino a seguire poi Gigi D’Alessio, Ricchi e Poveri e infine Loredana Bertè che ha chiuso la sua squadra non senza qualche difficoltà. Non sono riusciti invece a far girare i giudici, l’affascinante lirico Maurizio Tassani, l’energica Carmela Testini e la vivace Monica Bordino che portato un pezzo non proprio nelle sue corde

The Voice Senior 2023 squadre ai knockout

Dopo le audizioni al buio ieri sera nella puntata del 17 febbraio è arrivato il momento più difficile per i giudici, quello di scegliere i senior da portare in semifinale in questa edizione di The Voice Senior. Non è stata una scelta facile e ogni giudice ha utilizzato un diversio criterio di scelta. A partire da Gigi i giudici hanno selezionato i 6 da portare in semifinale a The Voice Senior 2023 ecco chi sono. Team Gigi ha scelto i 6 pensando ai componenti di un’orchestra e sono Giuseppe Izzillo, Marco Rancati, Gianni Conte, Claudio Morosi, Annalisa Beretta, Lisa Maggio. Team Ricchi e Poveri hanno scelto basandosi non solo sul talento ma su altre qualità come la tenacia e la personalità: Sergio Moltoni, Fabrizio Grico, Mario Aiudi, Augusta Procesi, Paolo Piluso, Stefano Borgia. Team Loredana ha voluto una squadra che rappresentasse la musica in ogni sua sfaccettatura: Lisa Manosperti, Aida Cooper, Rossella Coci, Rosalba Pizzo, Diego Vilar, Ronnie Jones. Infine Team Clementino ha scelto con l’obiettivo di raggiungere la vittoria immaginando il suo team come una squadra di calcio: Sebastiano Procida, Alex Sure, Peppe Quintale, Minnie Minoprio, Luigi Raguseo, Maria Teresa Reale. Queste sono le squadre che venerdì prossimo parteciperanno alla fase dei knockout di The Voice Senior. Nella puntata del 24 febbraio ogni coach dovrà ridurre la propria squadra di tre componenti che si sfideranno a colpi di voce nella finalissima in programma il 3 marzo.