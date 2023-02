Amici 22 Mr Rain gesto dopo puntata per Wax fa discutere

Ad Amici 22 nella puntata del 19 febbraio ospite Mr Rain. Dopo la trasmissione l’importante gesto per Wax e la richiesta di un feat

Sul palco di Amici 22 del daytime di domenica 19 febbraio Mr Rain ha convinto non solo come ospite, con un gesto per Wax che sta facendo sognare i fan. Reduce dal terzo posto a Sanremo 2023 con la canzone Supereroi, il rapper ha trascinato anche il pubblico e i ragazzi del programma con il suo show. La presenza dell’artista come ospite non si è limitata, giustamente, alla sola performance sulle note del suo celebre inno all’affidarsi all’altro cantato nel ritornello dai bambini. Mr Rain è stato anche giudice della prova di canto per decretare chi degli allievi avrebbe potuto accedere con anticipo al serale di Amici 22, in programma a metà marzo di quest’anno. Manca poco dunque e queste occasioni per i ragazzi del talent condotto da Maria De Filippi sono sempre più fondamentali per il loro percorso artistico televisivo.

Il cantante di Supereroi non era solo come giudice della gara di canto, con lui Peppe Vessicchio e Sangiovanni. Chi è risultato primo in classifica della gara canto nella puntata del 19 febbraio di Amici 22 è stato proprio Wax con la sua rivisitazione con barre della canzone Propaganda, seconda Angelina e terzo Aaron. Nessuna maglia del serale per la voce di Ballerine e Guantoni ma visto che sicuramente passerà alla fase finale del programma condotto da Maria De Filippi per lui arriverà, forse, una gioia ancora più grande della maglia oro in anticipo e c’entra Mr Rain che ha particolarmente apprezzato la sua esibizione. Il cantante di Arisa infatti ha convinto la giuria per aver messo se stesso su una cover non semplice e di uno dei rapper più famosi d’Italia, come ha detto Sangiovanni, così il collega ha deciso di fare un importante gesto per Wax.

Amici 22 il tweet di Mr Rain per Wax

Come sempre anche la puntata del 19 febbraio di Amici 22 è registrata Mr Rain ha avuto modo di commentare sui social live il programma. Dopo la messa in onda della sua esibizione, la voce di Supereroi ha ringraziato in maniera accorata Maria De Filippi per la possibilità di essere stato nel programma da lei condotto sia come ospite che come giudice. Durante la gara canto aveva molto apprezzato Federica per la sua bella voce e aveva segnalato con un fragoroso applauso il suo apprezzamento per il cantante di Turista per Caso. Difatti mentre gurdava la trasmissione ha omaggiato Wax dedicandogli un Tweet breve ma molto eloquente “Bravo Wax” accompagnando la didascalia con l’emoticon degli applausi. I fan si sono scatenati, orgogliosi del loro beniamino che nel daytime aveva raggiunto grandi riscontri, primo in gara canto e premio esibzione all’Alcazar di Roma, fino ad ottenere complimenti pubblici del rapper terzo classificato a Sanremo 2023. Nel mondo della musica questo Tweet ha però un altro valore.

È raro che un giudice, pur apprezzando il talento di un allievo di Amici, si esponga così pubblicamente se non con un meraviglioso obiettivo. In questo caso si vocifera che Mr Rain possa nei prossimi mesi o magari a fine serale proporre a Wax un bel feat, ovvero una collaborazione musicale, quello che un tempo si chiamavano duetti. In passato è già accaduto che ex concorrenti della scuola di Amici duettassero con big della musica italiana o addirittura internazionale. Basta pensare al Featuring di Alex con Sophie and the Giants o di Sangiovanni con Gianni Morandi. Sarebbe davvero un bel colpo per Wax un feat con Mr Rain dimostrando come da una rovinosa caduta come quella del Capodanno Gate ci si possa pentire e rialzarsi più forti di prima.