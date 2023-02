Anticipazioni GF Vip 20 febbraio: razzismo, rissa e televoto flash

Anticipazioni GF Vip stasera 20 febbraio: sorpresa per Onestini, Donnamaria cacciato e televoto flash decisivo

Le anticipazioni di stasera 20 febbraio del Grande Fratello Vip lasciano davvero senza parole. Nelle ultime ore gli scontri fra le due fazioni che si sono create all’interno della casa hanno superato il livello di guardia soprattutto quando nella notte tra sabato e domenica c’è stato un intenso e acceso confronto tra Matteo Diamante e Luca Onestini che già da tempo si punzecchiavano. Durante il loro faccia a faccia si è inserita ovviamente Oriana a supportare il proprio amico. La venezuelana si è poi scagliata nuovamente contro Martina che provava a difendere Matteo e anche in questo caso sono volate parole grosse. I fandom di Spartani e persiani hanno analizzato con video e piccoli frame ciò che è realmente successo nella notte tra sabato e domenica. Tutto è iniziato durante il gioco voluto dal Grande Fratello Vip per animare la serata, ma prima ancora di fare le squadre Luca Onestini ha iniziato a punzecchiare Matteo Diamante che per evitare eventuali liti ha deciso di dedicarsi alle pulizie di casa. Prima però di spostarsi in cucina è arrivata la prima provocazione di Onestini che uscendo dal confessionale ha lanciato un torsolo di mela sui piedi di Matteo che però non ha reagito. Dopo i giochi tutto il gruppo si è spostato in cucina a bere e Luca Onestini ha provocato nuovamente Matteo Diamante impegnato a fare i piatti. L’ex tronista di uomini e donne si è avvicinato a Diamante con un bicchiere invitandolo a pulirlo perché doveva essere lavato bene poi chiama Oriana per invitarla alla provocazione. Matteo Diamante reagisce sposta il bicchiere con una certa foga e chiede a Ivana Mrazova di parlare con Onestini e di smetterla di provocare. Le intenzioni dell’ex di Nikita vengono totalmente travisate da Oriana e Luca che iniziano a attaccare Matteo Diamante perché ritengono che abbia lanciato il bicchiere verso Ivana e che stia trattando male la donna. Nel battibecco Diamante risponde che non ha intenzione di farsi insegnare l’educazione da Oriana e che se ne può tornare tranquillamente in Venezuela. Anche in questo caso la coppia di amici trasforma la frase accusando Matteo Diamante di razzismo. Il clima si fa cocente e ad intervenire è Martina che arriva allo scontro con Oriana e tra le due volano parole grosse. La Marzoli provoca dicendo che la Nasoni non sarebbe neanche in grado di fare la meretrice, Martina risponde che invece Oriana la fa bene e anche troppo. Lo scontro crea una frattura con Oriana in lacrime che si fa consolare dagli Spartani e Matteo troppo nervoso per parlare che si rifugia in confessionale.

Anticipazioni GF Vip 20 febbraio: Spartani contro Donnamaria

Le anticipazioni del GF Vip di stasera 20 febbraio parleranno anche di Edoardo Donnamaria e della rottura con gli Spartani. Il volto di Forum ritiene che quanto successo fosse un brutto spettacolo da parte di entrambi, pensiero non approvato da Oriana, Alberto e Micol che in malo modo lo invitano ad allontanarsi. La stessa Incorvaia con Tavassi prova a ricucire ma interviene Antonella Fiordelisi in difesa del fidanzato e si crea la rottura definitiva. Oriana non vuole più parlare con donna Maria e lo stesso tavassi attacca l’ex volto di forum perché influenzato dai pensieri e dagli atteggiamenti di Antonella che per Tavassi sguazza in queste dinamiche perché incapace di creare altro se non litigi. Non è da meno Micol che continua a criticare la coppia e l’atteggiamento di Antonella creando un ulteriore frattura tra gli Spartani e il loro ex amico Donnamaria. Edoardo però ritiene di non aver sbagliato e aver espresso semplicemente ciò che era un suo pensiero e che l’invito eccessivo ad andarsene con gesti inappropriati non lo ritiene corretto. Durante l’ennesima discussione arrivano ulteriori problemi per Nikita nuovamente attaccata da Onestini e Murgia perché rea di prendere appunti mentre gli altri litigano.

Le anticipazioni di stasera 20 febbraio del GF vip raccontano di una sorpresa per Luca onestini. L’ex tronista ha vissuto una settimana davvero particolare con un confronto schietto e sincero con la ex Ivana e il litigio con Matteo Diamante ha ulteriormente accentuato la sua posizione nella casa. A supportare Onestini arriverà l’amico Raffaello Tonon conosciuto proprio nella sua prima esperienza al Grande Fratello vip. I due sono legatissimi e l’opinionista avrà sicuramente dei Preziosi consigli da dare al suo amico. Lo stesso Luca vivrà una serata davvero particolare perché secondo le anticipazioni di stasera 20 febbraio GF vip ci sarà un televoto flash che coinvolgerà i tre ex entrati nella casa circa una settimana fa. Ivana Mrazova, Martina Nasoni e Matteo Diamante si giocheranno la possibilità di diventare concorrenti in un televoto dove il pubblico deciderà chi tra loro tre potrà restare nella casa. Secondo i sondaggi attualmente la favorita del pubblico è proprio Ivana Mrazova che a questo punto potrebbe diventare una concorrente ufficiale del Grande Fratello vip.

Anticipazioni GF Vip stasera 20 febbraio: televoto sondaggi

Le anticipazioni del Grande Fratello vip di stasera 20 febbraio non potevano non parlare del televoto che questa volta servirà a individuare il nuovo eliminato dalla casa. Dopo Attilio Romita si giocano la permanenza nel reality condotto da Alfonso Signorini Nikita, Daniele, Sara , Murgia, Andrea e Antonino. Secondo i sondaggi del televoto del 20 febbraio c’è una grande incertezza tra chi dovrà essere l’eliminato. Chi ha ottenuto la percentuale più alta di voti è per ora Nikita con il 35% che stacca di molto Daniele fermo al 19%. Nonostante il pessimismo mostrato negli ultimi giorni, Sarah Altobello è ancora apprezzata dal pubblico che la pone al terzo posto con il 15%, quarto posto per la Murgia che arriva al 13%, grazie soprattutto ai voti dei fandom degli spartani. Testa a testa per l’eliminazione tra Andrea e Antonino che secondo i sondaggi si aggirano tra il 9 e il 10%. In entrambi i casi si tratterebbe dell’ennesima vittoria dei fandom degli spartani che così continuano in maniera implacabile ad eliminare poco alla volta tutti i componenti dei cosiddetti persiani.