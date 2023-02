Piccole donne storia vera: chi sono le sorelle nella realtà

La storia vera di Piccole donne cosa c’è di reale nel libro di Louisa May Alcott e nel film: le sorelle Meg, Jo, Beth e Amy nella realtà

Piccole donne è il capolavoro di Louisa May Alcott, autrice statunitense dell’Ottocento, adattato più volte al cinema e in televisione, al punto da offrire a ogni generazione la propria versione di questa storia senza tempo, almeno per quanto riguarda determinate dinamiche sociali e personali. Se è vero che è ambientato in un’epoca così distante dalla nostra, questo racconto, dal respiro molto ampio essendo una tetralogia, presenta ancora degli amari punti in comune con il nostro tempo, soprattutto se si considera ciò che “il mondo si aspetta da una donna”. Parlando di adattamenti, sono in totale 18, dal 1918 al 2019, con quest’ultimo diretto da Greta Gerwig, con un cast d’eccezione, composto da Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pigh, Laura Dern, Timothée Chalamet, Meryl Streep e Bob Odenkirk, tra gli altri. Considerando come in molte si siano riviste nelle sorelle March, è naturale chiedersi se esista una storia vera di Piccole Donne o se si tratti di pura invenzione della Alcott. La verità è che la celebre scrittrice ha tratto ispirazione a piene mani dalla propria vita a Concord, in Massachusetts, al fianco delle sue tre sorelle. Siamo tutti un po’ innamorati di Jo, la secondogenita, che rispecchia proprio la Alcott, anche lei seconda nata in famiglia, il cui destino è stato però in buona parte diverso, più fedele a quelli che erano i sogni da ragazza del personaggio del suo romanzo. Inizialmente titubante sullo scrivere un romanzo per ragazze, non conoscendone poi molte, al di là delle sue sorelle. Si è infine lasciata convincere dal suo editore, puntando sul racconto delle bizzarre avventure ben note in famiglia, su quei caratteri tanto diversi, che sono poi divenuti esempi universali. La Alcott ha scritto di ciò che conosceva meglio, proponendo un libro semplice, a suo dire, e autentico, scritto in appena 10 settimane. La storia vera di Piccole Donne esiste, dunque, ed è quella della sua autrice e delle sue sorelle: Anna, Elizabeth e Abigail.

Piccole donne ambientazione

I luoghi di Piccole donne sono da rintracciare negli Stati Uniti, a partire da Concord in Massachusetts, dov’è cresciuta Louisa May Alcott e dov’è ancora oggi sepolta, presso lo Sleepy Hollow Cemetery. Per l’ultimo adattamento di questa storia, quello firmato da Greta Gerwig, si è scelto di recarsi proprio in loco, così da rendere le ambientazioni di Piccole donne del 2019 il più autentiche possibili. Lo sguardo dello spettatore si perde così tra la piazza principale, gli edifici storici e la main street, ma soprattutto la Orchard House, che altro non è che la casa degli Alcott, oggi un museo aperto al pubblico. In questo luogo è possibile ancora rivivere pienamente la storia raccontata dalla celebre autrice, che per 10 settimane ha scritto il suo capolavoro seduta a uno scrittoio bianco, sopravvissuto fino ai giorni nostri, posto ancora al primo piano e rivolto verso la finestra. Nel film trovano inoltre spazio, facendo da sfondo, altri luoghi storici, da MinuteMan Historical Park all’Old Manse, ovvero la casa che un tempo fu di Nathaniel Hawthorne, celebre per La Lettera Scarlatta. Restando ancorati al recente adattamento per il cinema, in Piccole donne troviamo la cittadina di Harvard, con la Town Hall, il General Store e la Universalist Unitarian Churg usati in molte scene. Spazio poi alla fattoria Fruitlands, poco fuori città, per poi arrivare a Boston, nello specifico nel celebre quartiere Back Bay, tra i più antichi. È qui che Jo incontra Friedrich Bhaer, precisamente nella Gibson House, e con queste informazioni è facilmente possibile concedersi un ricco tour dei luoghi del libro e del film, per rivivere certe emozioni in prima persona, tra invenzione e realtà.