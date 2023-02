Anticipazioni Amici 26 febbraio: due eliminati, Aaron sospeso furia Rudy

Anticipazioni Amici domenica 26 febbraio: Maria annuncia la penultima puntata, due eliminati e maglie sospese per Rudy, ospite Giorgia

C’è da stupirsi per le anticipazioni del daytime di domenica 26 febbraio di Amici 22, la penultima prima del serale che ha decretato due incredibili eliminazioni, la clamorosa decisione di Rudy sulle maglie oro e la bocciatura di diversi nuovi inediti. Partiamo con il dire che l’ospite speciale è stata Giorgia che ha cantato la canzone portata a Sanremo 2023 dal titolo Parole dette male e giudicato la gara di canto secondo quanto riportato dall’account twitter Amici News. A vincere la prova Tim è stato Mattia mentre quella Oreo se l’è aggiudicata Isobel, un trio d’eccezione invece a giudicare la gara di ballo Virna Toppi, Veronica Peparini e Samantha Togni. La registrazione è durata più del previsto perché ci sono state liti infuocate tra tutti i prof delle diverse categorie proprio per quanto riguarda l’assegnazione delle maglie del serale. Alessandra Celentano, senza chiedere nemmeno un’ulteriore esibizione, decide di eliminare Paky con una motivazione molto forte, lo ha fatto entrare pensando che fosse più forte di Samu invece entrando Alessio lo ha surclassato e quindi la sua presenza nella scuola non ha più senso. È andata meglio invece al secondo eliminato, stando agli spoiler della puntata di Amici 22 di domenica 26 febbraio, Mezkal. Rudy Zerbi, con grande rispetto, aveva tenuto in standby la maglia azzurra e per questo è stato possibile farlo tornare l’anno prossimo con l’approvazione di Maria De Filippi che ha detto che è possibile, regolamento alla mano. Prima di continuare con le assegnazioni delle maglie oro, c’è stato uno spazio dedicato ai nuovi inediti con il produttore Charlie Rapino che ha deciso di produrre solo quelli di Angelina, Aaron e Wax. Su domanda ha risposto di non aver trovato particolarmente interessante il nuovo brano di Cricca dal titolo Australia che il cantante ha dedicato a Isobel con il plauso di Rudy Zerbi che lo ha definito banale.

Anticipazioni Amici 26 febbraio chi è andato al serale

Stando alle anticipazioni della puntata di Amici 22 di domenica 26 febbraio, hanno ottenuto la maglia del serale Samu, Wax, Federica, Alessio, Mattia. Arisa ha chiesto prima delle gare ai suoi allievi di cantare i rispettivi inediti e poi ha deciso di mandarli al serale. Todaro ha invece premiato con il prosieguo nel programma Alessio dopo che il ragazzo è risultato primo nella gara di ballo. Stesso discorso per Samu da parte di Emanuel Lo perché il ballerino è risultato il migliore secondo i prof. Ha fatto invece scalpore il giudizio sospeso di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Se per la voce de La Notte Vola non ci sono spoiler e quindi si deduce che per ragioni di tempo la sua decisione sarà in onda nel daytime del lunedì, ha deluso i fan il collega. È stato infatti perentorio, ha dato a Mezkal una possibilità l’anno prossimo, mentre Zerbi ha affermato che non sa ancora se mandare al serale Aaron e Piccolo G per motivi differenti che non ha però approfondito. Per quanto riguarda la gara di ballo hanno brillato i ballerini di Todaro, i giudici Veronica Peparini, Samantha Togni e Virna Toppi hanno stilato la seguente classifica: primo posto per Alessio per la terza volta consecutiva, secondo posto per Samu, a seguire Mattia, Megan, Paky e Benedetta. Per quanto riguarda invece la gara di canto giudicata da Giorgia è risultato primo Wax per la seconda puntata (era accaduto anche nella scorsa puntata) con a seguire Cricca, Aaron, Federica, NDG, Piccolo G, Mezkal e ultimo Niveo. Maria De Filippi ha molto apprezzato l’esibizione di Isobel, mentre Ramon e Maddalena erano assenti per influenza. Ricapitolando sono ancora in attesa di una maglia del serale eventuale, Aaron, Piccolo G, Cricca, Niveo, NDG, Megan e Benedetta.