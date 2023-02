Milena Miconi chi è il marito Mauro Graiani: grande della tv

Chi è Mauro Graiani marito della concorrente del Gf Vip Milena Miconi: è un grande protagonista della televisione italiana

Dal 2019, la gieffina Milena Miconi è sposata con il marito Mauro Graiani, un grande protagonista della televisione italiana, ma da dietro le quinte. Nato il 31 ottobre del 1962 a Genova, Mauro ha 60 anni, compiuti proprio lo scorso. Come detto, Mauro Graiani è un grande nome dello spettacolo italiano perché come regista e sceneggiatore ha messo la firma su moltissime fiction della nostra televisione. Nonostante il matrimonio sia recente, la storia d’amore tra Milena Miconi e Mauro Graiani è molto lunga: i due si sono sposati dopo ben 18 anni di convivenza e la loro storia va avanti, dunque, dai primissimi anni 2000. La coppia ha anche avuto due figlie: la prima, Sofia, è nata nel 2003 e ha, quindi, oggi 19 anni, mentre Agnese è la minore ed è venuta al mondo nel 2010, per cui oggi ha 12 anni. Milena e Mauro hanno sempre vissuto la loro storia d’amore con riservatezza, coltivando la loro lunga e stabile relazione lontano dai riflettori. Ogni tanto, tuttavia, si concedono foto e video sui social, apparizioni pubbliche e qualche intervista. Anche all’interno della casa, Milena ha parlato di suo marito, raccontando come i due si sono conosciuti durante un viaggio e poi non si sono mai più lasciati. Nei loro tantissimi anni insieme Milena Miconi e suo marito hanno anche vissuto momenti più complessi e in cui sono stati più lontani, com’è fisiologico nelle coppie che stanno insieme da tanti anni, ma hanno saputo superare ogni difficoltà e ora sono molto felice col loro amore e le loro bellissime figlie. Come detto, dunque, la vippona e lo sceneggiatore Mauro Graiani hanno coronato il loro amore con le nozze nel 2019, di cui si trovano anche foto e video sul web e sui social, dal momento che è stata una festa più in grande di quanto preventivato all’inizio.

Milena Miconi marito lavoro

In diverse occasioni abbiamo ribadito che di lavoro Mauro Graiani, il marito di Milena Miconi, è un grande protagonista del mondo della televisione. Il suo nome potrebbe risultare sconosciuto ai più, ma i più esperti e gli addetti ai lavori lo conoscono benissimo e in fin dei conti chiunque ha potuto apprezzare, anche inconsapevolmente, il suo fantastico lavoro. Mauro Graiani, infatti, dopo essersi diplomato in sceneggiatura e regia all’Istituto Europeo di Cinema e Teatro, ha esordito col botto nel mondo della televisione firmando il soggetto della famosa serie Gente di mare. Da quel momento, Graiani ha dato vita ai soggetti di tantissime fiction e ha curato moltissime sceneggiatura. Altri straordinari successi che portano la firma del marito di Milena Miconi sono Ho sposato uno sbirro, Che Dio ci aiuti e diverse puntate di Don Matteo e di Un passo dal cielo. Insomma, la mano di Mauro Graiani è presente su alcuni dei più grandi successi della televisione italiana, ma la dolce metà della vippona Milena Miconi ha firmato sceneggiature di successo anche al cinema: da Poli opposti a Tutta un’altra vita, fino a Divorzio a Las Vegas e Copperman. Mauro Graiani ha anche lavorato moltissimo nella pubblicità e ha fondato insieme ad altri sceneggiatori una sua factory di scrittura.