Chi esce stasera al GF Vip 27 febbraio: pezzo grosso

Chi esce stasera al Gf Vip nella puntata del 27 febbraio: il televoto mette contro tanti protagonisti importanti e delinea una grande eliminazione

Sarà un televoto da brividi quello di stasera 27 febbraio al Gf Vip. Sulla graticola ci sono moltissimi vipponi e il televoto di stasera porterà a una sonora eliminazione, proprio quando la strada verso la finale si fa sempre più corta. È un voto affollatissimo quello di stasera, con ben 7 vipponi in nomination: come abbiamo visto nella scorsa puntata, quattro di loro, ovvero Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia ci sono finiti d’ufficio per la questione microfoni, mentre i più votati dalla Casa sono state Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli e Nikita Pelizon. Insomma, mezza casa è in nomination e un vippone importante stasera, per forza di cose, uscirà. Possiamo vedere che le anticipazioni su chi esce stasera al Gf Vip indicano Donnamaria come concorrente più a rischio. Nei sondaggi che circolano sul web il volto di Forum è quello che ha raccolto meno preferenze, appena il 4%, ed è quello che rischia maggiormente l’eliminazione. Poco sopra a lui, tutti col 7% di percentuali televoto, ci sono gli altri protagonisti dello scandalo microfoni, ovvero Micol, Nicola e Tavassi, Il pubblico, insomma, non sembra aver affatto gradito ciò che è successo e ora i vipponi rischiano moltissimo la loro bravata. Più tranquille, invece, le altre gieffine in nomination, con Nikita che è per distacco la preferita del pubblico col suo 35% di preferenze e seguono Antonella col 21% e Oriana con il 19%. Queste tre, insomma, rischiano poco, mentre gli altri nominati sono attesi da una serata complessa, specialmente Donnamaria che secondo i sondaggi è quello che stasera 27 febbraio esce dalla puntata del Gf Vip.

GF Vip chi andrà in finale: sondaggi

Come detto, manca sempre meno alla finale e oramai i fan si chiedono chi saranno i vipponi che riusciranno a raggiungere la finalissima del Gf Vip 7. Dovrebbero essere 6 gli slot per la finale e i sondaggi mostrano una situazione molto diversa rispetto al passato, con il caos dei microfoni e del van che può influire in maniera pesante. Tavassi, infatti, prima era il grande favorito, ma ora le sue quotazioni sono in calo, anche se rimane tra i favoriti per un posto in finale. Dai sondaggi i vipponi favoriti per accedere alla finale del Gf Vip 7 sono senza dubbio Daniele e Nikita, ad oggi i due concorrenti più forti, seguiti poi da Tavassi e Micol, che nonostante le polemiche resistono, ma perdono punti, e da Oriana e Alberto, gli altri due concorrenti che godono dei favori del pubblico. La vera e propria mina vagante sembra essere Antonella, capace di spaccare letteralmente il web nelle sue preferenze, mentre negli ultimi tempi avanza la propria candidatura anche Milena, che sta trovando la sua dimensione all’interno della casa. Insomma, il quadro per la finale s’inizia a delineare, ma mantiene ancora delle ombre e molto dipenderà da ciò che accadrà nelle prossime puntate. Polemiche come quella dei microfoni possono spostare molto a questo punto del gioco e anche la tensione per la finale che arriva può giocare un ruolo importante per decidere chi andrà in finale al Gf Vip 7.