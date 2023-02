Anticipazioni Gf Vip 27 febbraio tradimento, provvedimenti, van gate

Le anticipazioni della puntata di stasera lunedì 27 febbraio del Gf Vip: spunta un tradimento e il van gate può portare ad altri provvedimenti

Le anticipazioni di stasera lunedì 27 febbraio della puntata del GF Vip annunciano un tema scottante che potrebbe creare scompiglio nella Casa. Negli ultimi giorni infatti sempre più indizi alimentano la possibilità di una ship tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. Fin dalla rivelazione del van gate, avvenuta giovedì, in tanti avevano notato una certa complicità tra i due concorrenti che durante le parole di Alfonso Signorini si sono più volte guardati negli occhi come se fosse successo altro oltre a ciò che è stato scovato dal Grande Fratello. Il dubbio è divenuto realtà quando lo stesso volto di Forum ha più volte sottolineato agli spartani di averla passata liscia e che essere andato al televoto è una punizione minima rispetto a quanto è realmente accaduto all’interno del van. Solito gioco di sguardi, risate complici e alcuni gesti inequivocabili scovati sui social hanno acceso i riflettori sulla coppia Edoardo e Nicole. Una grande complicità che prima del van gate non era stata palesata e che ora invece sempre viva con abbracci, carezze, grattini e mani sfiorate. Tante anche le battute di Donnamaria nei confronti della Murgia che sta al gioco dando conferma del fatto che tra i due ci siano più di un’amicizia. Ciò che più preoccupa i Donnalisi e che le anticipazioni della puntata di stasera lunedì 27 febbraio del GF Vip affrontano è il comportamento del volto di Forum. Edoardo ha più volte provocato Antonella Fiordelisi negli ultimi giorni, trattandola male durante il giorno per poi tornare da lei ogni notte in cerca di attenzioni. Atteggiamenti che tendono ad isolare la salernitana sempre più in balia del ragazzo. Alfonso Signorini dovrebbe anche mostrare in puntata un video dove Donnamaria si augura che in finale ci siano Oriana e Antonella con quest’ultima eliminata, qualcosa che lo farebbe ridere.

Le anticipazioni della puntata del 27 febbraio del GF Vip parlano anche degli Oriele che vivono un periodo di crisi. Oriana e Daniele continuano ad essere lontani dopo aver trovato un equilibrio nelle ultime settimane. La venezuelana si è lamentata del fatto che Dal Moro si fosse allontanato negli ultimi giorni, soprattutto dopo aver parlato con Antonella dopo la puntata di giovedì. Il chiarimento non è piaciuto a Oriana ma l’ex tronista ha negato di aver cambiato atteggiamento dicendo di voler proseguire la conoscenza nonostante i mille dubbi che ancora ha su di lei. Queste parole però non sono piaciute ad Oriana che così ha deciso di chiudere. In realtà l’influencer sperava che questo potesse dare una scossa a Daniele che però alla fine si è riavvicinato a Martina provocando ulteriore gelosia da parte della venezuelana. Tanti i silenzi e i dubbi tra i due in questi giorni con Oriana che ha provato a riavvicinarsi qualche ora fa trovando la risposta piccata di Daniele che le ha detto che ne parleranno domani in puntata.

Anticipazioni Gf Vip 27 febbraio nuove rivelazioni sul van

Le anticipazioni proseguono con l’ennesimo capitolo del van gate. Dopo i provvedimenti nei confronti di Micol, Nicole, Edoardo Donnamaria e Tavassi, potrebbero arrivare altre decisioni da parte del Grande Fratello dopo che i quattro hanno trascorso le giornate convinti di averla fatta franca. Infatti sia Donnamaria che Tavassi e Nicole hanno più volte fatto riferimenti a episodi accaduti quella notte nel van e non svelati, parole e fatti gravi secondo gli stessi gieffini che hanno accolto il provvedimento del televoto come niente di particolarmente punitivo considerando cosa non è trapelato. Infatti il Grande Fratello Vip li ha tutelati ma l’atteggiamento di sberleffo potrebbe spingere la produzione a vuotare il sacco e attuare provvedimenti più pesanti. Chi è molto preoccupata è Micol che proprio nel van ha rivelato che se dovesse uscire una determinata cosa di quanto accaduto quella notte, è pronta a lasciare la Casa.

I social hanno poi catturato uno scambio di battute tra Tavassi e Donnamaria con il fratello di Guendalina che invita l’amico a non parlare più del van e di ciò che è successo, senza fare riferimenti o allusioni cancellando totalmente quella notte. In tanti hanno ipotizzato che sia stata un’istruzione ben precisa da parte della produzione che fino a poche ore fa ha cercato di tutelare i quattro concorrenti, ma le anticipazioni della puntata del 27 febbraio del GF Vip parlano della possibilità di un cambio di rotta con decisioni drastiche per i quattro indiziati. Come ogni puntata anche questa sera ci saranno sorprese per alcuni dei concorrenti: dovrebbe arrivare finalmente il momento di Brad che Giaele attende da tempo, mentre potrebbe essere recuperato finalmente l’incontro di Wilma Goich a Daniele, previsto da tempo ma slittato sempre per problemi di scaletta. Ovviamente in studio si tornerà a parlare della ship Antonino e Ginevra con il bacio arrivato alla fine della puntata di giovedì.

Gf Vip 27 febbraio chi esce stasera percentuali televoto

Dopo l’eliminazione di Antonino Spinalbese, arriva un altro televoto cruciale nella puntata del 27 febbraio del GF Vip. Anche questa volta ci sarà un eliminato e a rischiare sono Nikita Pelizon, Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Nicole Murgia. Sette concorrenti protagonisti di questa edizione con fandom radicati e che più volte hanno dimostrato la loro forza. Da non sottovalutare anche la sfida Spartani contro Persiani con questi ultimi rappresentati solo da Nikita e Antonella. Le anticipazioni di stasera 27 febbraio del GF Vip vedono favorita e lontana dal pericolo eliminazione proprio la Pelizon e la Fiordelisi. I sondaggi vedono Nikita avanti su tutti con il 34% dei voti, seguita da Antonella ben distante con il 20% e tallonata da Oriana. Grande incertezza per l’eliminato con Tavassi, Micol, Nicole e Donnamaria racchiusi a sorpresa in pochissimi punti. Chi potrebbe rischiare è proprio il volto di Forum che secondo i sondaggi del televoto per l’eliminato è leggermente indietro rispetto agli altri concorrenti.