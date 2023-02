Maurizio Costanzo figli chi sono e che lavoro fanno

Maurizio Costanzo e i figli Camilla, Saverio e Gabriele chi sono e cosa fanno

Dopo la morte di Maurizio Costanzo in tanti si sono chiesti chi sono i suoi figli e che lavoro fanno. La vita privata del giornalista e conduttore è spesso stata sotto i riflettori perché piuttosto movimentata. Maurizio Costanzo ha infatti avuto quattro mogli e ben tre figli Saverio, Gabriele e Camilla. La figlia maggiore, Camilla Costanzo, è nata a Roma nel 1973 di lavoro fa la sceneggiatrice e la scrittrice. Si è sempre tenuta lontano dai riflettori e non è nemmeno sui social network. Della sua vita privata sappiamo ben poco se non che ha un marito e due figli. Da giovane ha anche lavorato come attrice ma nonostante le soddisfazioni ottenute ha poi deciso di non continuare con questo tipo di carriera. Oggi lavora in Rai. Il secondogenito di Maurizio Costanzo è Saverio, nato a Roma classe 1975, laureato in Sociologia della comunicazione presso La Sapienza di Roma. Le sue prime esperienze lavorative sono come speaker radiofonico, sceneggiatore di telefilm e regista di spot pubblicitari. Per coltivare la sua passione per la regia, negli anni ’90 si trasferisce a New York mentre nel 2001 fonda la casa di produzione Offside. Inizialmente si occupa di documentari per poi iniziare a lavorare anche a lungometraggi. La consacrazione come regista arriva nel 2004 con la pellicola “Private” che gli vale numerosi premi e l’acclamazione della critica cinematografica. Nella sua carriera ha vinto un David di Donatello e un Nastro d’argento. Attualmente Saverio Costanzo fa coppia fissa con l’attrice Alba Rohrwacher mentre dalla precedente relazione con la conduttrice Sabrina Nobile ha due figli. L’ultimo figlio di Maurizio Costanzo è Gabriele Costanzo che non è però suo figlio naturale ma è stato adottato quando aveva 10 anni. Gabriele è nato nel 1992, non si sa nulla dei suoi genitori biologici ed è cresciuto in orfanotrofio. Nel 2002 viene adottato da Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Il giornalista ha raccontato infatti dell’emozione che ha provato la prima volta che Gabriele lo ha chiamato “papà”. Dopo il diploma Gabriele inizia a lavorare per la Fascino, la società di produzione televisiva dei genitori. Ha anche collaborato con il padre nel celebre Maurizio Costanzo Show. Nel 2021 ha anche fondato una casa discografica.

Con chi ha avuto i figli Maurizio Costanzo

Come detto Maurizio Costanzo è stato sposato ben quattro volte. Dal primo matrimonio con la fotoreporter Lori Sammartino non sono nati figli. Dalla seconda moglie, la giornalista Flaminia Morandi, ha avuto i figli Camilla e Saverio. Nel 1989 Costanzo sposa Marta Flavi che lui stesso aveva scoperto come personaggio televisivo ma anche questo matrimonio non porta figli. Nel 1993 Maurizio Costanzo ha poi sposato l’ultima moglie Maria De Filippi, i due non hanno avuto figli naturali ma hanno adottato nel 2002 Gabriele. Tra gli amori di Maurizio Costanzo c’è stata anche in gioventù l’attrice Giovanna Ralli e successivamente Simona Izzo. In tanti hanno sempre pensato che tra i due ci fosse stato un matrimonio e che Simona Izzo fosse stata moglie di Maurizio Costanzo. Non è così infatti la relazione non è sfociata in nozze con i due si sono lasciati dopo tre anni.