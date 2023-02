Chi è uscito ieri sera 27 febbraio Grande Fratello Vip: nomination

Chi è stato eliminato ieri sera 27 febbraio nella puntata del Grande Fratello VIP: il van gate continua a mietere vittime

Chi è stato eliminato ieri sera al Grande Fratello Vip nella puntata del 27 febbraio è stato uno tra Oriana, Nikita, Antonella, Edoardo, Micol, Tavassi e Murgia. Sette concorrenti tra i più importanti di questa edizione e che fino alla fine hanno dato vita a dinamiche che hanno scombussolato gli equilibri della Casa. Le più votate sono Oriana e Nikita entrambe sul 19% con la venezuelana che la spunta di pochissimo. Ottimo riscontro anche per Antonella che arriva terza superando Donnamaria, la Fiordelisi conquista il 15,8% delle preferenze mentre il volto di Forum arriva al 13,7%. Chi è uscito ieri sera nella puntata del 27 febbraio del Grande Fratello Vip è stata Nicole Murgia che ha ottenuto solo il 7,3% dei voti. Percentuali simili per gli Incorvassi con Micol che raggiunge il 12,4% e Tavassi che ottiene a sorpresa solo il 12% nonostante i sondaggi favorevoli. La sensazione è che il van gate ha inciso fortemente nelle preferenze del pubblico e potrebbero influenzare anche le prossime puntate.

GF Vip cosa è successo ieri sera 27 febbraio

Dopo aver ricordato Maurizio Costanzo, Alfonso Signorini ha dato il via ieri sera alla puntata del 27 febbraio del Grande Fratello Vip aprendo subito con il van gate chiamando i quattro protagonisti. Tavassi, Donnamaria, Nicole e Micol sono stati chiamati in cortiletto dove hanno visto le immagini degli ultimi giorni. Tutti e quattro i concorrenti hanno più volte sottolineato come la punizione di andare al televoto sia stata minima rispetto a quanto fatto alludendo a qualcosa che non è stato rivelato. Il momento però viene rimandato perché prima si affronta la lite tra Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro con quest’ultimo che ha criticato l’atteggiamento del coinquilino perché mai sincero e senza coraggio. La puntata di ieri sera 27 febbraio del Grande Fratello Vip è stata scombussolata dalla rivelazione di Edoardo Donnamaria a Antonella Fiordelisi. Il volto di Forum, durante la pubblicità, ha rivelato di aver toccato il seno della Murgia nella famosa notte del van anticipando di fatto quanto previsto dalla puntata.

Antonella in confessionale ripete quanto detto da Donnamaria e così Alfonso Signorini chiama la Murgia per avere maggiori spiegazioni. Nicole rivela che si parlava di chirurgia estetica durante la notte nel van e che tra una battuta e l’altra Donnamaria le ha toccato il seno, Edoardo ha confermato il gesto dicendo di aver sbagliato ma che non c’era nulla di malizioso. Ha inoltre ammesso che ormai da un mese non c’era più niente con Antonella, un dettaglio che però non sapeva la Fiordelisi. Durante la puntata di ieri sera 27 febbraio del Grande Fratello Vip arriva il momento da parte di Donnamaria di confessare ad Antonella che tra i due è finita ma che Nicole non c’entra. In realtà una clip mostra atteggiamenti particolari tra Edoardo e la Murgia con sfioramenti, abbracci, momenti mano nella mano e tanti ammiccamenti. Nulla di malizioso per entrambi con Nicole che ha cercato di difendersi davanti ad Antonella, la Fiordelisi però non la considera come responsabile e vede solo Donnamaria come unico colpevole. La storia dei due sembra definitivamente chiusa con Antonella che promette di nominare il suo ex cosa che poi non avverrà. Dopo il momento dell’eliminazione, si passa ad un’altra coppia della Casa Daniele e Oriana. Nella puntata di ieri sera 27 febbraio del GF Vip si analizza il loro rapporto che in questi giorni è in pausa. La venezuelana cercava maggiori attenzioni e vedeva Dal Moro distaccato, un confronto tra i due ha creato il gelo ma Daniele sembra riaprire dicendo che prima o poi ci tornerà a parlare e si vede che lei ci tiene a lui.

Sorpresa per Antonella Fiordelisi che rivede la migliore amica, come al solito grande supporto da parte di tutti e sostegno da fuori. L’ex schermitrice appare cambiata agli occhi dell’amica che sulla relazione con Donnamaria ritiene che grazie a Edoardo, proprio Antonella sia tanto cresciuta ma che forse tra i due non potrà mai funzionare. La puntata si sposta poi in studio con Antonino Spinalbese che racconta del suo rapporto con Ginevra Lamborghini. Dopo il bacio della scorsa puntata, i due non si sono visti per diversi motivi. Antonino impegnato a rivedere la figlia ha voluto dare spazio alla piccola, scelta apprezzata da Ginevra che attende. Spinalbese vuole conoscerla meglio perché la vede una persona pura e rivela che tra i due c’è stato un bacio all’interno della Casa, nella sauna, un momento che le telecamere del Grande Fratello Vip non hanno catturato.

GF Vip chi è stato nominato 27 febbraio

Non ci saranno più preferiti e immunità a partire da questo televoto e d’ora in avanti si voterà solo ed esclusivamente per l’eliminazione. Anche ieri sera nella puntata del GF Vip del 27 febbraio ci sono stati i piramidali: Luca Onestini è il primo e pesca il rosso così nomina in confessionale Nikita perché non le piace il suo modo di fare. Tavassi fa la nomination palese e sceglie Antonella perché piange a comando ed è falsa; Davide nomina Edoardo Donnamaria perché ha fatto del male alla Fiordelisi. Nikita fa il nome di Tavassi perché poco aperto a cambiare opinione e sempre deciso ad imporre il suo pensiero. Giaele nomina Sarah perché ha cambiato idea su di lei; Alberto sceglie invece Nikita perché la considera meno autentica e prende posizioni per partito preso. Arriva anche la nomination di Micol che in confessionale sceglie nuovamente Antonella perché non le piace; Milena invece fa il nome di Sarah perché si è isolata negli ultimi giorni e non ha più avuto un rapporto con lei. Oriana nomina Davide perché fa sempre il suo nome e non partecipa mai ai giochi di gruppo; Andrea fa il nome di Oriana perché invitato ad andare via dagli Spartani, mentre Sarah sceglie Tavassi perché non c’è un rapporto. Donnamaria nomina Nikita, Antonella invece fa il nome di Micol perché non parla mai chiaramente rispetto a Tavassi. Chiude Daniele che sceglie Edoardo Donnamaria perché mette sempre in discussione l’essere uomo degli altri. I nominati di ieri sera nella puntata del 27 febbraio del GF Vip sono Nikita, Antonella, Edoardo, Sarah e Tavassi. Giovedì 2 marzo il meno votato sarà eliminato dalla Casa.