Sei donne quante puntate sono la nuova fiction di Rai 1: il calendario degli episodi e i dettagli della nuova serie con Maya Sansa

I telespettatori si chiedono quante puntate sono Sei Donne i segreti di Leila. Prende il via martedì 28 febbraio l’appuntamento con la nuova fiction dal sapore crime in onda su Rai 1. La serie si compone di sei episodi, che andranno in onda a coppie di due a serata e che hanno una durata singola di circa 50 minuti. Quindi, ogni doppio appuntamento serale dura poco meno di due ore. Gli appuntamenti sono previsti tutti di martedì sera, a partire dal 28 febbraio e andando avanti nei successivi due, con la fine di Sei donne Il mistero di Leila prevista per martedì 14 marzo 2023. Tutte le puntate verranno trasmesse in prima serata su Rai 1, a partire dalle ore 21:30 circa, ma gli episodi saranno disponibili via via anche su Rai Play, così da poterli recuperare pure se si è persa la diretta televisiva. La fiction porta la firma di Ivan Cotroneo e Monica Rametta, creatori della serie che hanno affidato la regia a Vincenzo Marra. Un nuovo thriller, dunque, sulla scia del successo di altri prodotti come Fiori sopra l’inferno e La porta rossa, è pronto a prendersi la scena su Rai 1. Questo, dunque, è il calendario delle sei puntate di Sei donne in onda su Rai 1 in tre seratr:

Martedì 28 febbraio: episodi 1 e 2

Martedì 7 marzo: episodi 3 e 4

Martedì 14 marzo: episodi 5 e 6

Sei donne cast

Cast stellare per Sei Donne con tutti gli attori provenienti da molte realtà note. Dal 28 febbraio al 14 marzo, dunque, andranno in onda le sei puntate della fiction incentrata intorno alla storia della sparizione di Leila e del suo patrigno, come si evince dal titolo, le quali hanno tutte un legame molto particolare tra loro. La scomparsa al centro della serie porterà a galla vecchie vicende del passato e illustrerà i particolari rapporti, avvolti nel mistero, che intercorrono tra le donne protagoniste della fiction di Rai 1. Nel cast di Sei donne troviamo nei panni di Leila Silvia Dina Pacente, mentre i ruoli delle altre donne al centro del mistero sono appannaggio di attrici molto importanti dalla scena italiana. A partire da Maya Sansa, che interpreta il PM Anna Conti, la quale è letteralmente ossessionata dalla scomparsa di Leila, e che abbiamo visto in altre serie di grande successo come Tutto può succedere e Io ti cercherò. Poi nel cast di Sei donne c’è anche Isabella Ferrari, che veste i panni di Viola, vicina di casa di Leila, e che è sicuramente uno dei grandi nomi del cinema e della televisione italiana, con alle spalle tantissimi riconoscimenti di prestigio. Denise Tantucci, già protagonista di Braccialetti Rossi e Fuoriclasse, interpreta l’allenatrice di Atletica di Leila, Alessia, mentre Ivana Lotito (Christian, Romulus, Tutto può succedere) e la zia della ragazza: Michela. A completare il gruppo delle sei donne al centro della scena abbiamo Aysha, la migliore amica di Leila, che è interpretata da Cristina Parku. Oltre alle protagoniste della fiction Rai, nel cast di Sei donne Il mistero dei Leila troviamo Alessio Vassallo come Emanuele, Giulia Fiume come Giulia, Michele de Virgilio nei panni di Luigi e infine Simone Borrelli che interpreta il personaggio di Enrico.