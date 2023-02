Fiori sopra l’inferno 2 si farà oppure no, Elena Sofia Ricci sarà Teresa Battaglia nella seconda stagione: gli indizi del libro e le parole del regista Carlo Carlei

Elena Sofia Ricci è diventata Teresa Battaglia in Fiori sopra l’inferno dopo l’addio a Che Dio ci aiuti, che l’ha vista per molti anni nei panni dell’amatissima Suor Angela. La nuova fiction Rai, basata sull’omonimo romanzo della scrittrice Ilaria Tuti, ha ottenuto un grande successo, proponendo in prima serata su Rai 1 qualcosa di differente, dall’impatto molto duro sul pubblico, che non si sarebbe probabilmente aspettato un cambio di passo così drastico da parte dell’attrice, chiamata a indagare una serie di efferati omicidi in un piccolo paesino sulle Dolomiti. Una miniserie di appena 3 puntate, composte da due episodi l’una, con il finale andato in onda lunedì 27 febbraio. Ora tutti si chiedono se ci sarà o meno una seconda stagione, ovvero se si farà Fiori sopra l’inferno 2 e quando uscirà, nel caso. Non vi è stata ancora alcuna dichiarazione ufficiale da parte della produzione, dal momento che si attende di avere un quadro completo dell’impatto sul pubblico, tenendo conto anche dei dati streaming di RaiPlay che, dopo il grande successo di Mare Fuori 3, trasmesso online in anteprima, è una piattaforma che la rete non può di certo non prendere in considerazione. In attesa di una conferma, in un senso o nell’altro, a far sperare che Fiori sopra l’inferno 2 si farà è la serie di romanzi di Ilaria Tuti, che ha pubblicato ben 5 libri in merito alla serie di Teresa Battaglia. La fiction Rai è basata sul secondo libro del ciclo, al quale si aggiunge il primo, La ragazza dagli occhi di carta, così come i tre sequel: Ninfa dormiente, Luce della notte e Figlia della cenere.

Fiori sopra l’inferno parla il regista

In merito alla possibile seconda stagione di Fiori sopra l’inferno si è espresso il regista della fiction con Elena Sofia Ricci, Carlo Carlei, che è riuscito ad adattare al meglio il romanzo di Ilaria Tuti, lavorando anche alla sceneggiatura. Un ottimo successo dopo quelli ottenuti per I Bastardi di Pizzofalcone e Ferrari, tra gli altri. Intervistato da Movieplayer, ha provato a guardare al futuro, ipotizzando se si farà Fiori sopra l’inferno 2. Il titolo offre in realtà un suggerimento, considerando come vi sia un’aggiunta “I casi di Teresa Battaglia”, il che lascia presagire un progetto di lungo corso, con nuove puntate in arrivo. È dello stesso parere anche il regista Carlo Carlei, che parla di scelta editoriale molto chiara, che fa ipotizzare una nuova stagione o anche più, considerando anche la presenza di altri romanzi del ciclo. Si è poi espresso in merito a Elena Sofia Ricci, che ha definito una vera e propria garanzia, essendo un’attrice in grado di instaurare un forte legame con il pubblico. Un riferimento al fatto che i fan sarebbero disposti a seguirla in ogni suo progetto, garantendo alla rete degli ascolti ottimi per eventuali nuove stagioni. Per il momento, però, si tratta unicamente di supposizioni, ma tutto lascia sperare per il meglio. Un’ultima domanda resta, ovvero quando uscirà Fiori sopra l’inferno 2: se si farà, la seconda stagione potrebbe essere attesa per la seconda parte del 2024.