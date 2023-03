Alvin fatto fuori da Isola dei famosi? motivo la chat con Ilary

Addio a L’Isola dei Famosi, perché Alvin non sarà più (forse) l’inviato: la lite con Ilary Blasi e la chat Whatsapp pubblicata. Chi lo sostituisce

Riparte L’Isola dei Famosi con Ilary Blasi e senza Alvin come inviato, stando alle indiscrezioni che girano. Appuntamento fissato per il 17 aprile su Canale 5, dopo la finale del Grande Fratello Vip e il passaggio del testimone da parte di Alfonso Signorini. L’ormai ex moglie di Francesco Totti ritorna in televisione, da conduttrice, dopo l’annuncio della fine del suo matrimonio, e tutto ciò che è seguito pubblicamente. Ogni cosa al proprio posto, quindi, ma non del tutto, dal momento che Alvin forse non sarà l’inviato de L’Isola dei Famosi quest’anno, nonostante il grande apprezzamento da parte del pubblico. Il motivo di questa sorprendente decisione pare sia da rintracciare in un duro scontro con Ilary Blasi, il che sorprende enormemente, considerando come i due siano amici di vecchia data. Il giornale Di Più riporta di una lite e, di conseguenza, un’insanabile frattura tra i due, oggi più distanti che mai, pronti a dirsi addio dopo più di 20 anni di rapporto.

Non è stato fornito alcun motivo ma Alvin ha pubblicato una chat Whatsapp con Ilary Blasi, generando il panico tra i fan, ora divisi in due fazioni, anche se in tantissimi sono dalla parte dell’inviato, considerando i retroscena del divorzio da Francesco Totti, che hanno un po’ corrotto l’immagine della presentatrice, così come quella dell’ex capitano della Roma. Non vi sono parole da leggere nello screen della chat, purtroppo per i curiosi, dal momento che vi è spazio soltanto per l’immagine di svariati audio scambiati tra i due. Il post però la dice lunga, con Alvin che spiega d’essere a un passo dal pubblicare l’audio, con il vaso ormai pronto a traboccare. Uno scherzo sicuramente, anche se da tempo molti fan credono che questo finto gioco tra Ilary e Alvin di non sopportarsi abbia in realtà basi reali. Un vero e proprio caso, che potrebbe essere stato studiato ad hoc per far parlare del reality show a un passo dal suo inizio. Chi può dire che tra qualche giorno o settimana non si potranno davvero ascoltare questi audio, scoprendo che i due non fanno altro che ridere all’idea di questo progetto per prendere un po’ in giro tutti. Staremo a vedere.

Alvin Ilary: l’inviato è Filippo Bisciglia

Caccia, dunque, al nuovo inviato de L’Isola dei Famosi, che prenderà il posto di Alvin in Honduras. Le voci non erano mancate ma ora c’è l’ufficialità, che smentisce del tutto l’ipotesi di Can Yaman, considerando come l’attore turco sia impegnato su diversi set al momento, portando avanti la propria carriera televisiva. Spazio all’ipotesi Paolo Ciavarro, ma con un bimbo di appena un anno giunto nella sua vita, appare difficile pensare a un suo trasferimento così lontano da casa. La scelta è infine ricaduta su un volto molto amato di Mediaset, quello di Filippo Bisciglia, secondo Dagospia, conduttore di Temptation Island, che ha dimostrato d’essere a proprio agio su una spiaggia, anche se solitamente nel suo show c’è molto più drama in riva al mare. La giusta occasione per dare uno slancio alla sua carriera, uscendo da quella “gabbia d’oro” e mettendosi alla prova con altre sfide televisive. In studio, al fianco di Ilary Blasi, è confermata Vladimir Luxuria come commentatrice, mentre l’altro opinionista non sarà Nicola Savino, che ha salutato Mediaset ed è approdato a TV8. Al suo posto, invece, ci sarà Enrico Papi.